Representantes de Glória do Goitá e Condado contemplados com o 5º Prêmio Ariano Suassuna

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), anuncia, nesta sexta-feira (19), o resultado final do 5º Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia. Clique AQUI e confira. Ao todo, foram selecionados 18 premiados nas categorias Teatro Adulto; de Animação; para Infância; Mestres/Mestras; e Grupos/Comunidades. As premiações variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.

As ações desenvolvidas pelos vencedores da 5ª edição do Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia evidenciam uma trajetória que busca a manutenção e o registro de suas atividades, o compromisso com a transmissão de práticas, histórias e memórias às diversas gerações das comunidades em que vivem e atuam, além do fortalecimento de parcerias na preservação de suas tradições culturais.

“Esse prêmio honra a memória de Ariano Suassuna, que defendeu as expressões populares como prioritárias para o foco da política de Cultura do Estado. É uma enorme satisfação reconhecer e contemplar os mestres e mestras da nossa Cultura pelo trabalho e dedicação de uma vida, e ainda estimular os dramaturgos do Estado para que escrevam e tornem públicas suas peças”, ressalta o secretário de Cultura, Gilberto Freyre Neto

“Com este prêmio, contribuímos para o fortalecimento da cena teatral no Estado, além de cuidar dos mais antigos, os mestres e mestras que formam a base da nossa Cultura e são nosso patrimônio maior. Pernambuco mantém o compromisso com a valorização da expressão cultural, oferecendo não apenas visibilidade, mas incentivo financeiro para que a arte seja colocada em prática”, disse o presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto.

CULTURA POPULAR – Foram premiadas oito práticas individuais ou coletivas de transmissão de saberes e fazeres, preservação da memória das expressões populares em todas as suas formas e modos próprios, entre outros conhecimentos.

Entre os premiados estão mestres, mestras, grupos e comunidades de Águas Belas, Arcoverde, Caruaru, Condado, Glória do Goitá, Olinda, Recife e Santa Maria da Boa Vista. Na categoria Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres, as propostas contempladas receberão premiação no valor de R$ 10 mil. E na Grupos/Comunidades, o valor de R$ 15 mil.

DRAMATURGIA – Na área de Dramaturgia, foram contemplados 10 nomes em duas categorias: Teatro Adulto e Teatro para Infância. Os prêmios de R$ 5 mil serão destinados às obras inéditas do gênero dramático.

Foram premiados autores e autoras de Vitória de Santo Antão, Caruaru, Ingazeira, Recife e Olinda. Este ano a Secult-PE também adotou uma reserva para mulheres por meio da premiação especial “Palavra de Mulher”, o que possibilitou a garantia de contemplação de duas dramaturgas. O julgamento se deu por meio de pseudônimos dos dramaturgos, sem que a comissão de seleção tivesse acesso aos dados dos inscritos, como nome, gênero e região. Entre os prêmios vencedores, destaca-se o texto “Cenas Desalmadas”, de Luiz Diego Garcia Ubirajara, como o melhor pontuado pela comissão de seleção.

PREMIAÇÃO – O Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia foi lançado em 2015 pelo Governo do Estado, por meio da Secult-PE/Fundarpe, através do Decreto Nº 41.954 de 27 de julho de 2015. A ação homenageia um importante nome de nossa história cultural: o escritor Ariano Suassuna. O edital tem o objetivo de reconhecer, valorizar e incentivar práticas de transmissão de saberes e fazeres da Cultura Popular, bem como da dramaturgia, por meio do estímulo à escrita dramática e revelação de novos dramaturgos.

CONFIRA O RESULTADO DO 5º PRÊMIO ARIANO SUASSUNA DE CULTURA POPULAR E DRAMATURGIA – 2020

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

CATEGORIA: MESTRES E MESTRAS DOS SABERES E FAZERES

Jan Ribeiro/Secult-PE

Mestre Nado – Olinda: Há 75 anos – e mais de 60 dedicados ao trabalho com argila – Mestre Nado nasceu em Olinda, onde passou sua infância brincando com as sobras de barro de uma olaria que havia por trás de sua casa. Desde então, vem demonstrado a sua habilidade com o barro e a sonoridade descoberta nesse seu elemento de trabalho, quando passou a dar novo significado a um dos instrumentos de sopro mais antigos da humanidade, a ocarina. A partir de seu achado foi impulsionado a anos de estudos e experimentações, aprendendo música e revelando-se compositor. Hoje, as esculturas sonoras são parte de sua identidade artística. Com os seus filhos já iniciados na criação das esculturas cantantes, forma o grupo musical “O Som do Barro” que se apresenta em oficinas e aulas-espetáculo realizadas em escolas. Mestre Nado é ceramista, poeta e músico, tendo sido reconhecido em 2019 como Patrimônio Vivo de Pernambuco pelo domínio de sua arte e importância cultural.

Prêmio: R$ 10 mil

CATEGORIA: GRUPOS/COMUNIDADES

Cristiana Dias

Nação do Maracatu Porto Rico – Recife: A Nação do Maracatu Porto Rico tem sua fundação oficial registrada no dia 7 de setembro de 1916, no município de Palmares, Zona da Mata Sul do Estado. Durante muitas décadas seguintes, sua história foi marcada por resistência, lutas, interrupções e ressurgimentos sucessivos. No final da década de 60, o grupo é remontado com o apoio de Pereira da Costa e a Comissão Organizadora do Carnaval do Recife, voltando às ruas e tendo a sua sede fixada no bairro do Pina. Em 1980 teve como rainha coroada a Yalorixá Elda Viana, que está à frente do grupo até os dias de hoje, tendo como sua principal responsabilidade o compromisso social e a solidariedade que marcam as atividades do maracatu em sua comunidade. Em 2010, foi reconhecido como Ponto de Cultura de Pernambuco, a partir do trabalho educacional e formativo desenvolvido através de oficinas, atividades audiovisuais e intercâmbios musicais em outros estados e países. Ao longo de sua trajetória já foi um dos homenageados do Carnaval do Recife, conquistou diversos títulos no Concurso de Agremiações Carnavalescas realizado pela Prefeitura do Recife e participou de diversos festivais e eventos no Brasil e no exterior, a exemplo da Alemanha, Bélgica, França e Espanha.

Prêmio: R$ 15 mil

ZONA DA MATA

CATEGORIA: MESTRES E MESTRAS DOS SABERES E FAZERES

Mestre Zé de Vina (em memória) – Glória do Goitá: O Mestre Zé de Vina nasceu em 1940, no município de Glória do Goitá, e, hoje, é considerado como um dos mais importantes mestres mamulengueiros vivos de Pernambuco. Em 1957 criou o grupo Mamulengo Riso do Povo e através dele, mantém viva a tradição do mamulengo, incorporando sutilmente elementos da contemporaneidade, que rejuvenescem o brinquedo a cada nova encenação. O Riso do Povo apresenta um espetáculo puro, original e autêntico, cujo resultado é extremamente gracioso, divertido e importante para o conhecimento da tradição brasileira do teatro de bonecos. Zé de Vina já se apresentou com o seu grupo em diversos estados brasileiros e em outros países, levando o seu brinquedo e repassando os seus saberes da tradição mamulengueira.

Prêmio: R$ 10 mil

CATEGORIA: GRUPOS/COMUNIDADES

Leo Caldas/Secult-PE

Cavalo Marinho Estrela Brilhante – Condado: O Cavalo Marinho Estrela Brilhante foi fundado em 2004, no município de Condado, pelo Mestre Antônio Teles, e é considerado hoje, como uma das mais expressivas representações artísticas da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Atualmente o grupo é conduzido pela Mestra Nice Teles, uma mulher muito respeitada no universo do Cavalo Marinho, em sua maior parte masculino. O Estrela Brilhante realiza apresentações em diversas cidades da região canavieira, nas cidades da Região Metropolitana do Recife e também, no cenário nacional, com intercâmbios e parcerias com outros brincantes. O grupo recebeu, em 2009, o “Prêmio Culturas Populares” pelo trabalho que desenvolve no bairro do Novo Condado, com oficinas de música, dança e encenação do cavalo marinho. Em 2014, foi contemplado com o “Prêmio Artes na Rua”, realizando um intercâmbio com o Boi de Mamão, em Santa Catarina. Além do trabalho socioeducativo, tem se apresentado em vários outros eventos, destacando-se a Fenearte, Natal na Casa da Cultura, Festival de Inverno de Garanhuns, Natal das Tradições e Festival Sambada de Terreiro, entre outros.

Prêmio: R$ 15 mil

AGRESTE

CATEGORIA: MESTRES E MESTRAS DOS SABERES E FAZERES

Jan Ribeiro/Secult-PE

Índio Matinho – Águas Belas: Manoel de Matos Lino, popularmente conhecido como Índio Matinho, nasceu em 1954 e, desde os 10 anos de idade, iniciou-se nas atividades culturais de sua comunidade, a aldeia Fulni-ô, situada no município de Águas Belas, Agreste Meridional do Estado. Em 1968, aos 14 anos, começou participando do grupo Toré Infantil, fazendo sua primeira apresentação na TV Canal 2, no Recife. Em 1985 formou o grupo de cultura indígena Fetxhá, que significa “sol” em Yatê, idioma oficial do povo Fulni-ô que é preservado através das gerações. Ao longo dos 60 anos de trajetória, Matinho continua mantendo a tradição de seus antepassados com a realização de ações de preservação e manutenção da cultura indígena de sua aldeia junto às crianças, jovens e adolescentes. Todo conteúdo é repassado por meio da transmissão oral, em aulas-espetáculo do mestre, que costuma abordar a história, idioma (Yatê), religião, rituais, música, percussão, dança, lendas e contos do povo Fulni-ô. Em 2006, em Brasília-DF, participou do 1º Encontro Sul-Americano de Cultura, sendo agraciado com o título de Mestre da Cultura Indígena pernambucana e brasileira pelo então Ministro da Cultura Gilberto Gil. Em 2007 recebeu o título de Mestre Griô da Ação Griô Nacional através do Ponto de Cultura Coco de Umbigada, de Olinda.

Prêmio: R$ 10 mil

CATEGORIA: GRUPOS/COMUNIDADES

Costa Neto/Secult-PE

Boi Tira Teima – Caruaru: Grupo de grande tradição cultural no município de Caruaru, o Boi Tira Teima, em 2022, completa 100 anos de muita história e resistência. A agremiação tem seu nome atrelado às brincadeiras entre os bois de carnaval da cidade, chamadas de teimas, cuja proposta era vencê-las. Durante muitos anos, esteve sob a coordenação do Mestre Gercino Bernardo da Silva, e hoje, seu filho Roberto Gercino mantém viva essa tradição familiar que potencializa a produção cultural no agreste pernambucano. Desde a sua fundação, o grupo busca promover a cultura como forma de resistência e engajamento social, salvaguardando as tradições do folguedo Bumba Meu Boi através de rodas de diálogo e oficinas em escolas, universidades, festivais e diversos outros espaços. Como reconhecimento de sua trajetória, o Tira Teima foi contemplado, em 2008, como Ponto de Cultura pelo Governo de Pernambuco, e como Patrimônio Vivo de Caruaru em 2019.

Prêmio: R$ 15 mil

SERTÃO

CATEGORIA: MESTRES E MESTRAS DOS SABERES E FAZERES

Mestra Maria Jacinta – Santa Maria da Boa Vista: Há cerca de 50 anos, dona Maria Jacinta passou a colecionar cantigas e “partes” que fazia questão de “assuntar” de todos os outros reisados que teve conhecimento desde a sua infância até a idade adulta, no município de Santa Maria da Boa Vista. Após a realização da sua pesquisa intuitiva e espontânea, por volta da década de 1960, agregou suas filhas e passou a realizar um cortejo com o mesmo formato dos demais reisados, mas com uma característica fundamental para a manutenção do folguedo: estar ligado a uma família que se desdobra no sentido de conseguir salvaguardar sua tradição. Atualmente existem 30 brincantes no grupo, com uma faixa etária de 13 a 86 anos. Como reconhecimento do seu trabalho, o Reisado de Maria Jacinta ganhou uma mostra fotográfica intitulada “Meu reino vale um tesouro para quem sabe admirar…”, produzida pelo Ponto de Cultura Nação Coripós, situado na mesma cidade.

Prêmio: R$ 10 mil

CATEGORIA: GRUPOS/COMUNIDADES

Jan Ribeiro/Secult-PE/Fundarpe

Coco Raízes de Arcoverde – Arcoverde: Criado em 1992 por Lula Calixto, o grupo passou a ser conhecido pelo público a partir de 1996, quando rompeu as barreiras de Arcoverde e se apresentou em outros estados e em países como Alemanha, Bélgica, Itália, Noruega e França. Com influência de elementos das culturas indígena e negra, o Coco Raízes de Arcoverde é um retrato da poesia do sertão e do regionalismo nordestino. Com o falecimento de Lula, seu irmão Assis Calixto dá continuidade ao legado deixado por ele, que inspira uma família de compositores e músicos totalmente dedicados ao grupo. A sonoridade percussiva representa a dança do Coco Trupé e consiste em uma rápida e forte batida dos pés no chão com tamancos de madeira, usados como instrumentos percussivos. Em 2008 foi reconhecido como Ponto de Cultura de Pernambuco, reforçando o seu trabalho de formação e de repasse de saberes a jovens e adultos da comunidade do Alto do Cruzeiro, que viram ampliadas as oficinas de percussão, de dança e de confecção de tamancas realizadas pelo Mestre Assis e demais membros do grupo. Em 2009 foi contemplado com o Prêmio Culturas Populares do Ministério da Cultura e com Prêmio Circuito Funarte de Música Popular em 2010 (Funarte/MinC). Em 2019 o Mestre Assis Calixto foi intitulado Patrimônio Vivo de Pernambuco, pelas muitas cadas dedicadas ao samba de coco.

Prêmio: R$ 15 mil

DRAMATURGIA

CATEGORIA: TEATRO DE ANIMAÇÃO

Cenas Desumanas (RMR)

Luiz Diego Garcia Ubirajara: Ator, Crítico Teatral, Dramaturgo e Professor. Ator formado pelo curso de interpretação para Teatro do Sesc Santo Amaro, com mais de 10 anos de experiência. Cursou Licenciatura em Língua Inglesa pela Universidade Federal de Pernambuco, sem concluir. Professor de Inglês e Literatura com experiência na área de ensino formal de línguas e coordenação pedagógica há mais de oito anos.

Prêmio: R$ 5 mil

CATEGORIA: TEATRO ADULTO

Manhattan (Vitória de Santo Antão, MATA SUL)

Durval Cristóvão de Santana Júnior: Professor de Teatro e Filosofia. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco (2009). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Teatro como Ator e Diretor.

Prêmio: R$ 5 mil

Lolita, A Lenda do Recife (RMR)

Rafael Almeida Pereira do Rêgo: Ator, Diretor com atuação na cidade do Recife desde 2005. Licenciado em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco (2011), Mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (2015), Doutorando em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia.

Prêmio: R$ 5 mil

Animais de Circo (Caruaru, AGRESTE CENTRAL)

Emerson Deyvison Gomes dos Santos Silva: Ator, Dramaturgo e Diretor.

Prêmio: R$ 5 mil

Amanhã (RMR)

Leonardo Alves Bezerra: Ator, Performer e Dramaturgo no Coletivo Despudorado. Ator no grupo Teatro Bissexto. Concluinte do Curso de Interpretação para Teatro – SESC Santo Amaro – Recife/PE (2018). Graduado em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (2014).

Prêmio: R$ 5 mil

CATEGORIA: TEATRO PARA INFÂNCIA

Peixe Beto (RMR)

Alexandre dos Santos Celestino: Dramaturgo.

Prêmio: R$ 5 mil

Rafael e a Baleia de Nuvem (RMR)

Leonardo Pimentel Santana: Roteirista, Escritor e Administrador com Pós-Graduação em MBA Executivo em Psicologia Organizacional e do Trabalho.

Prêmio: R$ 5 mil

O Misterioso Casarão de Dona Niná (RMR)

Alexsandro Souto Maior de Macedo: Escritor, Ator, Curador de Arte, Produtor Cultural, Diretor de Arte e Diretor de Teatro. Possui graduação em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco (2008) e especialização em Literatura Brasileira pela FAFIRE (2015). Tem experiência na área de Letras e de Teatro, com ênfase em Licenciatura Plena em Português. Já ganhou o Prêmio Ariano Suassuna de Dramaturgia.

Prêmio: R$ 5 mil

CATEGORIA: PALAVRA DE MULHER

Vida Catita (RMR)

Andala Quituche: Licenciada em Letras pela UPE. Desde 2010, integra o Cavalo Marinho Boi Pintado como Produtora e Brincante. Em 2017, ganhou o Prêmio Ariano Suassuna de Dramaturgia com o texto SINA. Em 2019, lançou o livro infantil As Astúcias de Mateu e Bastião em Cana Boa Pra Chupar. É atual Conselheira de Cultura do CEPC-PE e integra a Rede Afrocentradas.

Prêmio: R$ 5 mil

Valentim (Ingazeira, SERTÃO DO PAJEÚ)

Odília Renata Gomes Nunes: Atriz e Palhaça sertaneja. Atualmente tem três espetáculos em repertório: Decripolou Totepou; Cordelina; Ester. É Gestora do Espaço Cultural No Meu Terreiro Tem Arte, onde compartilha espetáculos com comunidades rurais. Já venceu o Prêmio Roberto de França (Pernalonga) de Teatro.

Prêmio: R$ 5 mil