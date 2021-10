Resultado da Operação Mata Atlântica em Pé serão divulgados nesta quinta (30)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Ibama, Cipoma e Depoma apresentarão o resultado da Operação Mata Atlântica em Pé, assim como os alvos e as apreensões feitas, nesta quinta-feira (30), às 13h30, por meio de coletiva. Fotos e vídeos serão disponibilizados para a imprensa

O link da coletiva local será disponibilizado 1h antes da coletiva para os e-mails cadastrados da imprensa. A imprensa interessada deve formalizar o pedido de inscrição via imprensa@mppe.mp.br, com nome do profissional de jornalismo que vai participar.

Observação: Lembramos que por se tratar de uma operação nacional, os dados gerais dos 17 estados serão apresentados às 15h, na coletiva nacional, coordenada pelo Ministério Público do Paraná. https://mppr.mp.br/2021/09/23977,15/Resultados-da-Operacao-serao-divulgados-nesta-quinta-30.html