Retorno das aulas presenciais em todo o Estado será realizado de forma gradual

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Educação e Esportes, decidiu autorizar o retorno das aulas presenciais de forma gradual em todo o Estado. A decisão foi tomada mediante análise da situação epidemiológica do Estado através do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19.

Sendo assim, a retomada das Escolas da Rede Particular seguirá o seguinte calendário:

– A partir de 05 de abril de 2021 para Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais;

– A partir de 12 de abril de 2021 para o Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio.

Nas escolas da Rede Estadual de Ensino, as atividades pedagógicas, de forma presencial, serão autorizadas conforme o cronograma:

– A partir de 19 de abril de 2021 para o 3º ano do Ensino Médio e do Médio integrado a Educação profissional, EJA médio, Travessia Médio, Educação em prisões, cursos técnicos de nível médio (concomitante ou subsequente), Educação Infantil e Fundamental Anos Iniciais;

– A partir de 26 de abril de 2021 para o 2º ano do Ensino Médio e do Médio integrado a Educação profissional e Fundamental Anos Finais (9º e 8º Anos), EJA fundamental e Travessia Fundamental;

– A partir de 03 de maio de 2021 para o 1º ano do Ensino Médio e do Médio integrado a Educação profissional, Fundamental Anos Finais (7º e 6º Anos) e atendimento sócio educativo.

O calendário também autoriza as escolas das Redes Municipais de Ensino a retornarem as atividades pedagógicas, de forma presencial, a partir do dia 26 de abril de 2021. Neste caso, o retorno deve ser definido por cada município observando as especificidades.

A retomada das atividades pedagógicas, de forma presencial, do ensino superior e as demais atividades pedagógicas que não foram mencionadas nos dispositivos anteriores, serão autorizadas a partir do dia 05 de abril de 2021.

Aulas remotas – Na rede estadual, as aulas seguirão sendo oferecidas por meio da Plataforma EducaPE. O Governo do Estado também seguirá oferecendo o programa “Conecta Aí”, lançado no ano passado e que patrocina dados de internet dos estudantes da rede pública estadual para que eles possam acessar gratuitamente todo o material disponibilizado na Plataforma Educa-PE, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e no Google Classroom. Com isso, ao acessar essas plataformas, os estudantes não gastam seus dados dos celulares.

Protocolo de Segurança – Para que as atividades presenciais sejam retomadas de forma segura e responsável durante a pandemia da Covid-19, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco elaborou um protocolo com regras que garante o distanciamento social, além de assegurar mecanismos de proteção, monitoramento e comunicação da doença. O documento está disponível no site da Secretaria (www.educacao.pe.gov.br).

É importante destacar que todas as escolas da rede estadual estão preparadas para receber os estudantes, professores e demais profissionais, pois seguem um rigoroso protocolo de segurança estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde para evitar a contaminação do novo coronavírus. As unidades de ensino irão, por exemplo, medir a temperatura corporal dos estudantes, disponibilizar totens de álcool em gel pelos corredores, pias para higienização das mãos, dispenser de álcool em gel em cada entrada de sala de aula, máscara e faceshield para professores e demais profissionais, tapetes sanitizantes e cartazes de orientação.