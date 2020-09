Reunião com chefes de cartório discute preparação de mesários

Nas últimas semanas, a Seção de Desenvolvimento Organizacional e Capacitação (Sedoc) e a Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), realizaram dois encontros virtuais com o objetivo de dar continuidade aos procedimentos relacionados à preparação de mesários para as Eleições 2020.

A primeira reunião ocorreu no dia 28 de agosto e contou com a participação dos 122 chefes de cartório. O encontro teve como objetivo expor os novos métodos que deverão ser adotados pelos mesários nas seções eleitorais para garantir um ambiente mais seguro e, assim, preservar a saúde de todos.

Foram destacadas a necessidade de distanciamento social na preparação da seção, na organização das filas e na higienização das mãos dos eleitores. Já no segundo encontro realizado em 10 de setembro, os chefes de cartório que ainda não possuem experiência em eleições municipais, receberam orientações sobre todas as etapas do trabalho do mesário, sendo evidenciado os procedimentos que deverão ser executados antes, durante e após a votação, e as instruções a serem repassadas para os mesários como forma de reduzir eventuais erros de operação.

Segundo Acácio Leite, representante do TRE-PE no Grupo de Trabalho (GT) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), “essas reuniões são importantes, pois através delas, os chefes de cartório recebem todas as orientações para repassarem aos mesários com segurança, as novidades da atuação neste período de pandemia e os procedimentos técnicos”.

Os materiais referentes a orientação de mesários produzidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pela Comissão de Mesários do TRE-PE estão acessíveis no site do TRE-PE.