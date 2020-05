Ricardo Teobaldo destina mais 300 mil para o Hospital Regional de Limoeiro

O deputado federal Ricardo Teobaldo (Podemos) destinou R$ 300 mil reais em emendas parlamentares para o Hospital Regional de Limoeiro. Este ano o congressista já havia direcionado R$ 220 mil de recurso, proveniente de emenda parlamentar, para ser usado em aquisição de equipamentos.

Os R$ 300 mil reais serão usados novamente em compra de equipamentos para a unidade limoeirense.

Ao todo, Ricardo Teobaldo destinou ao Hospital de Limoeiro mais de R$ 500 mil (meio milhão) para serem aplicado em melhorias no atendimento dos limoeirenses e pessoas de outras cidades que necessitem dos serviços do Hospital Regional de Limoeiro José Fernandes Salsa.

Através de oficio, o deputado informou à Secretaria de Saúde de Pernambuco sobre as verbas e o destino da mesma.

Foto: Divulgação