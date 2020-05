Ricardo Teobaldo destina recursos para municípios pernambucanos

O deputado federal Ricardo Teobaldo destinou mais de R$ 20 milhões em recursos para a área da saúde, especialmente para o combate ao coronavírus, para municípios da Mata Norte e Agreste Setentrional de Pernambuco.

De acordo com o deputado, essa é uma oportunidade para prestar contas de sua atuação, principalmente durante a pandemia, onde os trabalhos do Congresso estão mais restritos. “Mesmo com o coronavírus nós estamos tratando dos assuntos de interesse do Brasil e de Pernambuco. Só para a saúde e para o combate a covid-19 destinei cerca de R$20 milhões, para diversas cidades da região da mata norte e agreste, chegando em alguns casos até o sertão”, destacou.

Foto: Reprodução