Ricardo Teobaldo faz avaliação de suas ações diante da pandemia

O deputado federal Ricardo Teobaldo (Podemos) participou do programa Cidade em Foco da Rede Agreste de Rádios e comentou sobre vários temas, a exemplo das comemorações do Dia do Trabalhador e de suas pretensões políticas nas eleições deste ano.

“Eu quero abraçar e homenagear todos os trabalhadores, mais especialmente os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate a esta pandemia. Estamos vivendo um momento gravíssimo e que ninguém esperava por isso. Afetou toda economia mundial e precisamos pensar e orar muito para superar”, disse.

O deputado ainda ressaltou que tem proposto diversas pautas em Brasília que são de extrema urgência para este momento. “Votei e apoiei a criação do auxílio emergencial que tem ajudado milhares de brasileiros, a suspensão dos pagamentos do Fies também contou com nossa colaboração, e vamos aprovar 10 bilhões para chegar na conta dos estados e municípios”, elencou.

Sobre suas pretensões eleitorais, o deputado que é líder estadual do Podemos, falou sobre a organização do partido para as eleições municipais, especialmente em Santa Cruz do Capibaribe com adesão do partido a base aliada de Edson Vieira.

“Tenho um compromisso com os votos que tive na cidade, todo ano coloco recurso para a administração do prefeito Edson Vieira e ele sempre tem citado. Tenho uma alegria grande em estar no palanque de Edson e vamos está nas eleições porque entendemos que é o melhor para Santa Cruz do Capibaribe a continuidade da gestão do prefeito e do seu pré-candidato”, afirmou o parlamentar.

O deputado encerrou sua participação falando sobre as medidas do governador Paulo Câmara (PSB). “Eu faço oposição a Paulo Câmara, mas acredito que ele tem acertado em quase todas as decisões que tem tomado. Eu procuro fazer a política que não afete a vida dos pernambucanos, tenho minha postura e sei que a politização neste momento não é ideal”, finalizou.

Fonte: Blog do Cidade em Foco

Foto: Câmara dos Deputados