Rio transborda em Goiana e cerca de 400 pessoas precisam deixar casas

O Rio Goiana transbordou e moradores da cidade de mesmo nome, na Zona da Mata Norte, precisaram deixar suas casas. Segundo a prefeitura da cidade, neste domingo (29), havia cerca de 400 pessoas em três abrigos municipais.

Em todo o estado, foram registrados mais de 40 mortes, cerca de 4 mil desabrigados e mais de 500 desalojados, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional.

A cidade não registrou chuvas fortes, mas outras da região sim. Com isso, o volume de água que veio do Rio Capibaribe-Mirim e chegou ao Rio Goiana alagou as comunidades de Baldo do Rio, Curtume, Impoeira, Vila Operaria e Bom Tempo.

“A gente recebe toda essa água que vem de cidades como Itaquitinga, Condado”, explicou o prefeito da cidade, Eduardo Honório (PSL), em entrevista.

Para abrigar as pessoas que tiveram de sair de casa, foram disponibilizadas as escolas municipais Manoel Borba, Marie Armelle Falguieres e IV Centenário.

O Corpo de Bombeiros passou de bote pela parte do rio que inundou as casas, em busca de mais pessoas que precisassem ser resgatadas, no começo da tarde.

Goiana fica a pouco mais de 60 quilômetros do Recife e é caminho para quem segue para a Paraíba ou retorna do estado vizinho pela BR-101. O trecho da rodovia na altura do município foi tomado pela água do Rio Tracunhaém, que transbordou, e passou parte do dia sem que os veículos conseguissem passar.

Por volta das 14h, segundo o prefeito, a água estava baixando e, com isso, os veículos estavam podendo circular. “Está baixando e as pessoas já estão conseguindo passar”, declarou Honorário.

Houve registro de transtornos também no Engenho Umbú, onde moradores ficaram ilhados no sábado (28). “O rio hoje [domingo] está baixando, a gente já está conseguindo ter acesso àquela comunidade”, apontou o prefeito.

