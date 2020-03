Rodada de Negócios da Moda Pernambucana terá lançamento no Recife

Os eventos de lançamento da 29ª edição da Rodada de Negócios da Moda Pernambucana, acontecerão em Caruaru e no Recife, nos dias 4 e 5 de março, respectivamente. A RNMP acontecerá de 11 a 13 de março, no Polo Caruaru. No Recife, o lançamento será no MercadoEufrázio Barbosa, localizado na Avenida Joaquim Nabuco, no Varadouro, em Olinda. O evento está agendado para as 17h e contará com a presença do autor Mário Queiroz, que irá ministrar palestra e workshop gratuitos. A RNMP é realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic) e correalizada pelo Sebrae.

Na ocasião, Mário Queiroz fará o lançamento do livro “Homens e moda no século XXI” (Editora Senac Rio). O autor é designer, especialista em Negócios da Moda e doutor em Comunicação e Semiótica. Atua como professor e coordenador de cursos na área. Ele tem outros dois livros publicados: “O herói desmascarado – a imagem do homem na moda” (Editora Estação das Letras e Cores) e “Organização de Desfiles” (Editora Saraiva).

Uma das novidades da 29ª edição da Rodada de Negócios da Moda Pernambucana será uma ala com 30 marcas de moda autoral, nos mais diversos segmentos, a exemplo de roupas, joias e acessórios, que disponibilizarão peças a pronta-entrega nos dias de evento. A rodada de negócios de moda autoral faz parte do programa Circuito Moda Pernambuco (CMP), que o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE) irá promover durante os dias de RNMP, em parceria com Sebrae e Senac.

Raul Menezes, que também participou do Minas Trend, em outubro de 2019, fala da importância desse tipo de espaço para divulgaçãodos trabalhos autorais. “Feiras desse tipo são muito importantes, pois podemos mostrar nosso trabalho e capacidade produtiva para os pequenos, médios e grandes empresários. Com esse tipo de feira, conseguimos nos preparar para ter valores de vendas em grande e em pequena escala, levando em conta o nosso prazo de entrega, por se tratar de uma produção não industrial”, comenta. Ele criou o Studio 122, de óculos artesanais e manuais de madeira, como embuia, revestidos de fibra de coco, tecido ou fórmica. Ele também pretende assinar coleções para outras marcas.

Para a arquiteta Ana Suassuna, que desenvolve o trabalho em parceria com a também arquiteta Bárbara Grip, eventos como esses são fundamentais. “A moda autoral tem uma carga cultural forte e Pernambuco é um celeiro especial de inspiração para o desenvolvimento de peças que se identifiquem e se conectem com pessoas em todo o mundo”, considera. As duas são criadoras da marca Noeud Acessórios, do Recife, que adota a mistura defios de malha descartados pela indústria têxtil e privilegiam os fios naturais de algodão e juta com o conceito de ponto e linha.

RNMP – A edição outono/inverno da Rodada de Negócios da Moda Pernambucana contará com 171 marcasexpositoras confirmadas e será disposta em uma área de 6.500 metros quadrados, espaço físico 10% maior que no ano passado. Para esta edição, há uma projeção de crescimento de 5%, em relação à rodada do mesmo período do ano passado, que movimentou R$ 16 milhões.

Recentemente, o evento aderiu ao e-commerce e, nesta edição, os expositores irão começar o processo de migração para uma plataforma B2B (Business to Business), para que o mercado se mantenha aquecido e as negociações não caiam no período entre as rodadas. As inovações no evento têm o objetivo de expandir o projeto e alcançar novos públicos para os expositores, investindo em tecnologia e qualificação para as empresas participantes.

A RNMP se firmou como um evento que contempla toda a cadeia produtiva da moda com espaços customizados para empresas de todos os portes e segmentos. Uma nova edição acontecerá de 29 a 31 de julho de 2020, em comemoração aos 15 anos da NTCPEe aos 100 anos da Acic, com a plataforma B2B totalmente atualizada.

Caruaru Moda Mundo – Também participarão da rodada de negócios nove empresas selecionadas pelo edital do programa Caruaru Moda Mundo (CMM), da Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa (SEDEEC). Os contemplados irão colocar em prática os conhecimentos adquiridos através das mentorias nas áreas de gestão e inovação, comercializando os produtos deles para lojistas de todo o País. Juntamente com a Acic, o Sebrae também apoia o projeto. O CMM conta ainda com a parceria do Armazém da Criatividade.

Mix de produtos e serviços – O mix da 29ª RNMP será composto por, aproximadamente, 170 mil peças nos segmentos surfwear, streetwear, praia, fitness, moda íntima, bebê, infantil, jeans, modas feminina e masculina, além de bolsas, calçados e acessórios, que devem comercializar mais de um milhão de peças no evento. Além do espaço tradicional, que contabiliza o maior número de fornecedores, os espaços InoveTex, destinado para fornecedores de produtos e serviços nas áreas têxtil, financeira, logística e de tecnologia, e Pernambuco que Cresce, voltado para micro e pequenas empresas, tiveram um incremento no número de expositores e terão 19, ao todo.

A RNMP conta com o patrocínio do Banco do Nordeste (BNB), do Governo Federal, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper) e do Governo do Estado e com o apoio da Prefeitura de Caruaru. O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Associação Comercial e Industrial de Toritama (Acit), a Associação Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe (Ascap) e o Sindicado das Indústrias do Vestuário do Estado de Pernambuco (Sindivest/PE) são parceiros da iniciativa.

Serviço

Lançamento da 29ª Rodada de Negócios da Moda Pernambucana em Recife

Data: 05 de março

Horário: 17h

Local:Mercado Eufrázio Barbosa – Avenida Joaquim Nabuco, no Varadouro, em Olinda

Entrada: Franca



Foto: Reprodução