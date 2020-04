Rodoviária de Limoeiro com aspectos de abandono

Em tempos do risco de contágio por Coronavírus, um caso atípico chama a atenção dos transeuntes na Rodoviária de Limoeiro. Apresentando visual de abandono, o terminal tornou-se abrigo de cães.

Como se não bastasse, as pias dos sanitários estão quebradas e não há água nas torneiras. Também não há descarga e o banheiro feminino está impossibilitado para o uso. A área de desembarque, que antes apresentava avarias no calçamento e sujeira, passou por melhorias.

O terminal rodoviário receberá em breve uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Foto: Genival Paparazzi