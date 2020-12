Rodoviários fazem greve por tempo indeterminado no Grande Recife a partir desta terça

Usuários do transporte público no Grande Recife devem passar por momentos ainda mais complicados às vésperas do Natal. Está prevista para começar à 0h desta terça-feira (22), sem previsão para acabar, a greve dos rodoviários.



Entre os motivos para a greve, está a dupla função exercida por motoristas de ônibus. A mobilização ocorre quatro dias após a suspensão da portaria 167/2020 do Grande Recife Consórcio de Transporte, que vedava o acúmulo de funções de motorista e cobrador nos ônibus, conforme publicação no Diário Oficial do Estado.

Além disso, também está suspensa a Lei Municipal 18.761/2020 que a motivou, em decorrência de uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e do entendimento da Procuradoria Geral do Estado (PGE) de que a lei é inconstitucional e não se aplica ao sistema metropolitano de transporte.



Em nota, o Urbana-PE, sindicato das empresas de ônibus, classificou a greve como ilegal e disse que tomará todas as medidas cabíveis para evitar os transtornos.

Autor do projeto de lei que originou a legislação, o vereador do Recife Ivan Moraes ressaltou que os beneficiados com ela não serão apenas motoristas e cobradores, mas os usuários também.



“A greve dos rodoviários é exclusivamente responsabilidade dos donos das empresas de ônibus que se recusam a cumprir uma lei aprovada pela Câmara e sancionada pela Prefeitura. Os empresários de ônibus terão que assumir todo o ônus dos transtornos que vão causar por conta da greve”, acrescentou.

*FolhaPE