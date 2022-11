Sacerdote da Diocese de Nazaré participa de curso para reitores e formadores em Roma

O reitor do Seminário Menor e Propedêutico Nossa Senhora de Lourdes (Diocese de Nazaré), em Surubim-PE, Pe. José Cleiton Barbosa, está participando do Curso para Reitores e Formadores dos Seminários da América Latina. O encontro acontece de 07 a 19 de novembro de 2022, na “Casa per Ferie San Juan de Ávila”, em Roma.

Missas, palestras, retiro espiritual, mesa redonda, dentre outros, integram a programação do evento, promovido pelo Dicastério para o Clero. Na quinta-feira (10/11), está agendada uma audiência privada com o Papa Francisco; e no domingo (13/11), a celebração eucarística por ocasião do Dia Mundial dos Pobres, também com o Sumo Pontífice.

Na segunda-feira (14/11), haverá uma partilha sobre práticas formativas positivas no seminário. Cada participante poderá compartilhar algumas práticas formativas exitosas que tenham sido implementadas na comunidade do seminário a que pertence, tais como: cursos, experiências de apostolado, retiros, atividades pedagógicas etc.

A celebração eucarística de inauguração aconteceu na manhã desta terça-feira (08/11), na Capela do Colégio Espanhol, e foi presidida pelo arcebispo chileno Dom Andrés Gabriel Ferrada Moreira, atual secretário do Dicastério para o Clero. O Curso para Reitores e Formadores dos Seminários da América Latina será concluído no sábado (19/11), com o café da manhã.