Saiba quais são os principais cuidados com a maquiagem ao redor dos olhos

Entre as mulheres que adoram se maquiar, a região dos olhos é uma das preferidas para enaltecer a make. São muitas opções de sombras, rímel, lápis e delineadores que prometem realçar a beleza feminina, mas a oftalmologista Dra. Regina Cele (CRM 84485), médica oftalmologista e sócia diretora da HCLOE, alerta que na hora de se maquiar, além de se preocupar com a pele, também é preciso lembrar que os olhos são áreas sensíveis. Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), a cada dez mulheres, duas apresentam problemas oculares pelo uso indevido de maquiagem¹.

As principais complicações são coceira, sensação de ressecamento e Síndrome do Olho Seco, vermelhidão, inflamações da pálpebra e córnea, conjuntivite, obstrução do canal lacrimal, devido ao acúmulo de resíduos, entre outras complicações. “O uso constante de produtos na parte interna da pálpebra, por exemplo, pode “entupir” as glândulas e prejudicar a função lacrimal, responsável por lubrificar e hidratar o globo ocular”, explica a especialista.

Em caso de irritação ou manifestação de alguns dos sintomas, suspenda imediatamente o uso, lave com água corrente e procure um oftalmologista. “O médico poderá diagnosticar melhor os danos causados e indicar o colírio mais adequado, além de lágrimas artificiais para manter a lubrificação e hidratação. É fundamental não esfregar a região”, ressalta Dra. Regina Cele.

Confira algumas dicas da especialista para aproveitar os cosméticos da melhor forma:

– Utilize materiais de pontas macias, com qualidade atestada e dentro do prazo de validade;

– Evite se maquiar dentro do carro, para não se ferir, e sempre lave muito bem as mãos, pincéis e aplicadores;

– Aplique a make apenas por baixo da borda da pálpebra ou em volta da linha d’água;

– Não compartilhe suas maquiagens, o que não causa alergia em você, pode causar em outra pessoa; Além de evitar a contaminação.

– Sempre remova a maquiagem antes de dormir e mantenha as embalagens fechadas após o uso para evitar contaminações;

– Se tiver alergia ou sensibilidade, prefira produtos hipoalérgicos.

Quem utiliza lentes de contato deve redobrar a atenção, “as lentes devem ser colocadas antes da maquiagem, para que a parte interna esteja completamente limpa quando entrar em contato com a córnea”, ensina a médica.

Além de maquiagem ao redor dos olhos, dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que as mulheres possuem os olhos mais vulneráveis do que os homens e por isso apresentam mais problemas oftalmológicos2.

Há opções de lágrimas artificiais no mercado, indicados também para quem utiliza lentes de contato, à base de carmelose sódica, que possui composição parecida com a lágrima natural e age se integrando diretamente nela.