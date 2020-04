Saiba quais são os produtos naturais que aumentam a imunidade

O sistema imunológico tem como papel fundamental proteger o corpo contra doenças, vírus, bactérias, fungos, entre outros invasores. É quando a imunidade cai que o organismo fica propenso a desenvolver infecções e quadros de gripes e resfriados, como o Coronavírus (COVID-19). Mas o que fazer para fortalece-lo e manter a saúde em dia?

De acordo com a nutricionista Ellen D’arc, da Bio Mundo , rede de lojas que oferece saúde e bem-estar por meio de produtos saudáveis, alguns produtos naturais e cuidados diários podem ajudar a fortalecer o sistema imune e blindar o organismo. “Aumentar a imunidade não vai impedir o contagio do vírus, nem curá-lo, a importância desse fortalecimento é ajudar a preparar as defesas do corpo para enfrentar a doença ou outras infecções”, alerta.

“Nossas escolhas diárias influenciam diretamente o sistema imunológico, dessa forma para que as células de defesa funcionem de maneira adequada é necessário que nutrientes sejam consumidos na quantidade correta e de forma continua”, explica a especialista.

A nutricionista separou alguns alimentos que devem ser inclusos no seu dia para fortalecer a imunidade.

• Oleaginosas

As nozes, castanhas, amêndoas e óleos vegetais são excelentes aliados da saúde. São ricas em nutrientes e vitaminas, além de terem em suas composições gordura boa (HDL) e serem ótimas antioxidantes. “A Castanha-do-Pará é grande fonte de selênio, que estimula o bom funcionamento do sistema imunológico, potencializando o nosso sistema de defesa”, explica a nutricionista.

• Gengibre

Importante para combater a proliferação de vírus e bactérias, o gengibre ainda tem ação anti-inflamatória, bacteriana e antisséptica.

• Cúrcuma

Alimento funcional, que atua fortalecendo a imunidade do corpo. A raiz, que pode ser encontrada em pó, traz diversos benefícios a saúde por um forte anti-inflamatório, antioxidante e antiviral, além de ajudar a reduzir o nível de colesterol ruim (LDL). A dica é um shot matinal ainda em jejum: 1 co. café rasa de cúrcuma + ½ limão espremido + 15 gotas de própolis + gengibre em pó ralado a gosto.

• Vitamina C

A vitamina C é de extrema importância para a defesa do organismo. Ela aumenta a produção de glóbulos brancos, que fazem parte do sistema imunológico. “Não só frutas as frutas cítricas, como laranja e acerola, mas também vegetais de cor verde escura como brócolis e couve são ricas na vitamina”, destaca Ellen.

• Mel

O alimento é um estimulante da imunidade celular e promove a maior ativação das células de defesa. Também tem ação antioxidante e conta com diversos nutrientes, como cálcio, magnésio, ferro, entre outros.

Mesmo com todas essas dicas para fortalecer o sistema imunológico, a nutricionista reforça a importância de seguir as recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para se proteger contra o vírus COVID-19. “É de extrema importância lavar as mãos com frequência e cuidadosamente, cubra a boca e o nariz com um cotovelo dobrado ou um lenço de papel ao tossir ou espirrar, evite aglomerações e se apresentar os sintomas, consulte um médico”, completa a nutricionista.

