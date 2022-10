Saiba quem são os 25 deputados federais eleitos por Pernambuco

Com 100% das urnas apuradas, saiba quem são os 25 deputados federais pernambucanos que irão ocupar a Câmara Federal de 2023 a 2027.

Votação

Com uma disputa acirrada pela primeira colocação, André Ferreira (PL) e Clarissa Tércio (PP), ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente ultrapassando a marca dos 200 mil votos cada.

Na sequência, o irmão do atual prefeito do Recife, Pedro Campos (PSB) ocupou a terceira colocação, com mais de 172 mil votos válidos.

Alguns imprevistos também fizeram parte da votação. Daniel Coelho (Cidadania) conquistou mais de 110 mil votos, sendo um dos 10 mais votados, porém a sua coligação PSDB/Cidadania não obteve um bom desempenho e o deputado federal ficará de fora da próxima legislatura.

Confira a relação completa dos candidatos eleitos abaixo:

Deputados eleitos para o primeiro mandato na Câmara

Pedro Campos – PSB

Lula da Fonte – PP

Clarissa Tércio – PP

Waldemar Oliveira – Avante

Clodoaldo Magalhaes – PV

Maria Arraes – Solidariedade

Iza Arruda – MDB

Eriberto Medeiros – PSB

Guilherme Uchoa Jr – PSB

Lucas Ramos – PSB

Coronel Meira – PTB

Mendonça Filho – União Brasil

Deputados reeleitos

André Ferreira – PL

Augusto Coutinho- Republicanos

Carlos Veras – PT

Eduardo da Fonte – PP

Felipe Carreras – PSB

Fernando Coelho Filho – União Brasil

Fernando Monteiro – PP

Luciano Bivar – PSL

Pastor Eurico – PL

Renildo Calheiros – PCdoB

Silvio Costa Filho – Republicanos

Túlio Gadêlha – Rede

Fernando Rodolfo – PL

Deputados não reeleitos (Não renovaram o mandato e deixam a Câmara ao final de 2022)

Raul Henry – MDB

Milton Coelho – PSB

Tadeu Alencar- PSB

Danilo Cabral – PSB

André de Paula – PSD

Daniel Coelho – Cidadania

Gonzaga Patriota – PSB

Marília Arraes – Solidariedade

Sebastião Oliveira – Avante

Ossesio Silva – Republicanos

Wolney Queiroz – PDT

Ricardo Teobaldo – Podemos.

*Matéria Diario de Pernambuco