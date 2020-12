Saiba quem serão os prefeitos das capitais brasileiras

Com a conclusão da apuração do segundo turno das eleições, já se sabe quem serão os prefeitos de 25 das 26 capitais dos estados brasileiro. Os novos mandatos serão para o período de quatro anos que se inicia em 2021 e se encerra em 2024.

Em Macapá, o processo eleitoral foi adiado devido ao apagão energético que atingiu o estado do Amapá. O primeiro turno na cidade será em 6 de dezembro e o segundo turno, caso seja necessário, acontecerá em 20 de dezembro.

As eleições para prefeito já haviam se decidido no primeiro turno em sete capitais: Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Natal (RN), Palmas (TO) e Salvador (BA). Em outras 18, os eleitores voltaram as urnas neste domingo (29). Vale lembrar que a capital federal, Brasília, não participa das eleições municipais pois não possui prefeitura, uma vez que o chefe do executivo é o governador.

Confira a lista com todos os prefeitos eleitos

Região Norte

Belém (PA): Edmilson Rodrigues (PSOL)

Boa Vista (RR): Arthur Henrique (MDB)

Macapá (AP): [eleição adiada]

Manaus (AM): David Almeida (Avante)

Palmas (TO): Cinthia Ribeiro (PSDB) [reeleito]

Porto Velho (RO): Hildon Chaves (PSDB)

Rio Branco (AC): Tião Bocalom (PP)

Região Nordeste

Aracaju (SE): Edvaldo (PDT) [reeleito]

Fortaleza (CE): Sarto (PDT)

João Pessoa (PA): Cícero Lucena (PP)

Maceió (AL): JHC (PSB)

Natal (RN): Álvaro Dias (PSDB) [reeleito]

Recife (PE): João Campos (PSB)

Salvador (BA): Bruno Reis (DEM)

São Luís (MA): Eduardo Braide (Podemos)

Teresina (PI): Dr. Pessoa (MDB)

Região Centro-Oeste

Campo Grande (MS): Marquinhos Trad (PSD) [reeleito]

Cuiabá (MT): Emanuel Pinheiro (MDB)

Goiânia (GO): Maguito Vilela (MDB)

Região Sudeste

Belo Horizonte (MG): Alexandre Kalil (PSD) [reeleito]

Rio de Janeiro (RJ): Eduardo Paes (DEM)

São Paulo (SP): Bruno Covas (PSDB)

Vitória (ES): Delegado Pazolini (Republicanos)

Região Sul

Curitiba (PR): Rafael Greca (DEM) [reeleito]

Florianópolis (SC): Gean (DEM)

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB)