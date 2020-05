Salgadinho tem o 5º melhor isolamento social do estado

De acordo com o Ministério Público (MP), o município de Salgadinho, no Agreste Setentrional de Pernambuco, tem o 5º melhor isolamento social do estado. O MP vem atualizando rotineiramente seu Painel de Índice do Isolamento Social. Os dados são coletados através de rastreio telefônico, onde as operadoras fornecem os dados ao MP.

Desde o início do monitoramento, Salgadinho vem apresentando um dos melhores índices no estado. Hoje, o município com quase 11 mil habitantes (segundo o IBGE), atinge o 5º lugar com 58,2% de isolamento, ficando atrás de Paulista (4º), Recife (3º), Ilha de Itamaracá (2º) e Olinda (1º).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o isolamento é bastante notório na cidade, tendo em vista que o movimento nas ruas foi bastante reduzido. Mas ainda há muito o que melhorar, pois o ideal é ter 70% da população isolada, o que iria diminuir bastante a propagação da COVID-19.

