Na última segunda-feira (25), na sede do Cidadania, junto a Pré-Candidata ao governo de Pernambuco Raquel Lyra e aos Deputados Daniel Coelho e Priscila Krause, a Líder e Referência do Movimento Plus Size em Pernambuco, Sâmia Véras, confirma sua Pré- Candidatura a Deputada Estadual.

Sâmia Véras, é professora, autora de literatura Infantil com cinco títulos publicados, militante da causa Plus Size desde 2017, idealizadora do Projeto de empoderamento feminino As Mil Faces de Uma Plus, onde já executou 110(cento e dez ) ações interventivas no combate e enfrentamento à gordofobia, um acervo de mais de 150(cento e cinqüenta) matérias da imprensa pernambucana na propagação do combate ao preconceito da gordofobia, além de receber em 2019, da Assembléia Legislativa de Pernambuco um “Voto de Aplauso” , por sua atuação na sociedade de autoria da Deputada Estadual Priscila Krause.

Engajada nas políticas públicas luta para que o PL de N⁰ 3120/2022 que altera a Lei 13995/2019 (Lei de Combate ao Bullying) seja acrescentada a importância da identificação e prevenção a práticas gordofóbicas nos estabelecimentos de ensino públicos e privados do estado.

O novo PL que atualiza lei 13995/2019 terá o nome de Lei Sâmia Véras, reconhecendo a militância da professora.

A Pré-Candidata a Deputada Estadual disse: “Acredito na mudança e na transformação social de um povo. E por acreditar entendi que, é na política onde se renova, transforma e se mantém viva a esperança de dias melhores” baseada nesse motivo resolveu entrar na política e disputar em 2022 uma vaga na Assembléia Legislativa de Pernambuco, onde também enfatizou a importância de mulheres apoiarem outras mulheres pois, os dados estatísticos da Justiça Eleitoral mostram que 52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres.

Os números também mostram que essas mulheres estão em plenas condições de exercer a soberania popular prevista na Constituição Federal de 1988, que define a possibilidade de votar e se candidatar nas eleições como um valor igual para todos.

Então, sendo a maioria nas ruas, precisamos ser a maioria nas urnas e consequentemente “ocupando espaço de poder” e mudando o cenário político, quanto a mulher na política”