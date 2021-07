Santa Cruz enfrenta Botafogo/PB em busca da primeira vitória para se manter vivo na Série C

Já virou decisão. A partida deste sábado (24), no estádio Almeidão, em João Pessoa, contra o Botafogo-PB, é a chance derradeira para o Santa Cruz no primeiro turno, para conquistar a primeira vitória na competição. Contra os outros oito adversários, nas rodadas anteriores, um total de três empates e oito derrotas, que colocaram a equipe coral na última posição do grupo A. Para começar uma recuperação difícil, é preciso garantir a vitória a todo custo, podendo diminuir a distância do vice-lanterna para dois pontos.

No entanto, a tarefa passa longe de ser fácil. O Belo vive um bom momento na competição e está, hoje, na zona de classificação, na quarta posição, com 12 pontos, perdendo apenas um jogo dos últimos cinco disputados.

Para a partida, o Santa Cruz conta com o reforço das novas contratações da semana, Tarcísio e Elias Carioca, ambos regularizados no BID na sexta-feira (23) e devem estrear na partida deste sábado.

Por outro lado, a lista de desfalques aumentou com a nova lesão no joelho do atacante Pipico, agora diagnosticado com sinovite crônica, que deverá afastar o atleta por tempo indeterminado. Também são baixas para a partida deste sábado o zagueiro Júnior Sergipano (lesão no joelho), o lateral-esquerdo Gilmar (lesão na coxa) e o atacante Wallace Pernambucano (lesão na coxa).

A tendência é que o treinador Roberto Fernandes faça modificações no time titular, seguindo a tônica de não repetir escalações, desde que chegou ao Tricolor. Nos treinamentos da semana, sinalizou a utilização de um esquema com três zagueiros. Na última coletiva realizada antes da partida, o técnico coral detalhou as razões de não repetir o onze titular.

“A gente repete equipe quando o resultado de desempenho está satisfatório, então não tô nem aí sobre quantos jogadores nós utilizamos. Porque é óbvio que o ideal é que o torcedor, assim como o treinador e como a imprensa, saiba da escalação de uma equipe do goleiro ao atacante sempre, e que só mude se houver algum problema médico ou por suspensão. Mas isso é em um momento. No nosso momento, cabe ao treinador estar na busca incessante daquela equipe que consiga, sobretudo neste momento, resultado. E depois do resultado a gente avalia o desempenho. Enquanto o resultado e o desempenho não forem satisfatórios, a única coisa que eu não tenho preocupação é de mexer na equipe”, disse o treinador.

Já na equipe da casa, o problema está no departamento médico, que tem dado dor de cabeça ao treinador Gérson Gusmão. A última baixa foi o meia Juninho, titular da equipe, que após fratura no antebraço, precisará passar por cirurgia. Outro problema para o treinador do Botafogo está no gol, já que Felipe e Rhuan estão fora da equipe por lesão e o terceiro goleiro Lucas vem sendo preterido, após falhas importantes. Com isso, quem deve assumir a meta alvinegra é Paulo Gianezini, contratado às pressas, em uma tentativa de solucionar o problema no gol botafoguense.

São desfalques para a partida deste sábado na equipe pessoense: Felipe e Rhuan (goleiros), Fred (zagueiro), Lucas Gabriel (lateral-esquerdo), Clayton (meia), Bruno e Rafael Barros (atacantes).

Ficha técnica

Botafogo-PB

Paulo Gianezini; Sávio, Gabriel Yanno, Willian Machado, Daniel Felipe, Gabriel Araújo; Pablo, Amaral, Esquerdinha; Luã Lúcio e Ederson. Técnico: Gérson Gusmão.

Santa Cruz

Jordan; Breno Calixto, Rafael Castro, Victor Oliveira; Weriton, Maycon Lucas, Vitinho, Rondinelly (Tarcísio), Leonan; Levi e Rone (Elias Carioca). Técnico: Roberto Fernandes.

Local: Estádio José Américo de Almeida Filho, “Almeidão” (João Pessoa/PB)

Horário: 19h

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Vaneide Vieira Góes (SE)

Quarto árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Analista de campo: Miguel Félix de Olivera (PB)

Transmissão: DAZN