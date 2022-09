Santander abre inscrições para seu Programa de Trainee

O Santander Brasil abre nesta semana as inscrições para seu Programa de Trainee 2023. Até 10 de outubro, universitários e recém-formados de qualquer curso poderão se candidatar às vagas pelo portal do Banco – www.santander.com.br/carreiras/programas.

São vagas para atuação em São Paulo, capital, nas áreas centrais do Banco, como Tecnologia & Operações, Riscos, Finanças, Sustentabilidade, Corporate, Pessoas, empresas coligadas, entre outras. O programa tem duração de 12 meses e inclui job rotation, ou seja, vivência em diversas áreas de acordo com a necessidade de cada negócio. Durante este tempo, o trainee receberá mentoria com executivos que darão apoio na formação da carreira. Para aqueles que se destacarem, será oferecido um intercâmbio para uma experiência internacional.

O processo de seleção está dividido em quatro etapas: inscrições, avaliação do perfil, dinâmica de grupo e entrevistas. Para isso, é necessário ter formação universitária entre dezembro de 2019 e dezembro deste ano e estar disponível para trabalhar e viajar para qualquer estado. Conhecimento do idioma inglês avançado e experiência profissional anterior serão considerados diferenciais. O início do trabalho será em janeiro de 2023.

“Buscamos perfis diversos e por isso não restringimos o programa a cursos específicos. Queremos atrair mentes criativas e ousadas que tragam cada vez mais inovação a nossa operação e que contribuam para nossa missão: construir a melhor empresa de consumo do Brasil”, explica Elita Ariaz, vice-presidente de Pessoas do Santander Brasil.

Os benefícios incluem salário de R$ 8 mil, vale alimentação, refeição e transporte, auxílio creche / babá, Bônus (atrelado à performance) + Participação nos Lucros e Resultados (PLR), assistência médica e odontológica e previdência privada.