“Santo Velho”: Cantor Valfrido Santiago homenageia Santino Cirandeiro em novo single

A trajetória do Mestre Santino Cirandeiro, um dos baluartes da cultura popular pernambucana, inspirou o novo trabalho musical do cantor e compositor pernambucano Valfrido Santiago. A canção “Santo Velho”, com participação especial do cantor João Paulo Rosa, chegou às plataformas de streaming na última sexta-feira (27/08), além de um videoclipe documental da música, disponível no canal do artista no YouTube.

Valfrido e João Paulo compuseram a canção em parceria, uma homenagem à história de vida de Santino Cirandeiro, de Nazaré da Mata. Ele é um dos pioneiros na Ciranda em Pernambuco, e também um dos mais antigos brincantes em atividade, com 80 anos de vida dedicados à cultura popular. Transpondo o imaginário da Zona da Mata em sonoridade, o single traz no título um apelido informal pelo qual o Mestre se chama.

Ao decidirem lançar a canção, Valfrido e João Paulo fizeram uma visita a Santino para lhe mostrar a canção. As imagens do encontro foram registradas e compõem um videoclipe documental da música, dirigido pelo ator e produtor cultural Milton Raulino. Unidos, imagem e som apresentam a ambiência típica da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O single é o primeiro de uma trilogia musical que Valfrido lançará até o final de 2021. O projeto celebra parcerias e linguagens artísticas integradas. Além de música e audiovisual, “Santo Velho” faz ainda uma ponte com as artes plásticas. A capa do single foi produzida especialmente para a canção pelo artista Adeilso Nascimento, de Tracunhaém. Cada single ganhará uma capa especial feita por artistas da Zona da Mata.

“É um projeto que exalta as conexões musicais, com antigos e novos parceiros. E chega também num processo de valorizar as capas dos singles, algo que era muito atrativo na época dos LPs e CDs, apresentando o trabalho de alguns artistas da região nas capas”, comenta Valfrido. As demais canções da trilogia, ainda em produção, estão previstas para outubro e dezembro.

SERVIÇO:

“Santo Velho”, novo single de Valfrido Santiago

Assista ao videoclipe: https://www.youtube.com/watch?v=5GvGYJZCI8Q

Ouça a canção: https://www.youtube.com/watch?v=0v_jlCeaPWQ

Siga Valfrido nas redes sociais:

https://www.instagram.com/valfridosantiago/

https://www.youtube.com/user/valfsantiago

FICHA TÉCNICA:

Composição e voz: Valfrido Santiago e João Paulo Rosa

Viola de 10 cordas e baixo: Valfrido Santiago (gravado no estúdio CAOSNAVIAL)

Percussões: Carlos Tampa (Gravado pela Apoema Produções)

Técnico de som: Guilherme Carvalho

Mixagem e masterização: Alisson Santos (Batuki Studio)

Design da capa: Adeilso Nascimento

Filmagem e edição de videoclipe: Milton Raulino