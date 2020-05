São João cancelado em Pernambuco

Conhecido por realizar o maior São do Mundo o estado de Pernambuco tem polos juninos famosos a exemplo de Caruaru, Petrolina, Arcoverde, Limoeiro. Entre eles o de Caruaru é o mais conhecido. Ontem (05/04), durante live com o jornalista Magno Martins, a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, confirmou que não haverá São João este ano na Capital do Forró. A medida se dá em decorrência do alastramento do novo coronavírus, que tem sido responsável pela morte de centenas de pessoas em Pernambuco.

A equipe de Raque Lyra está em planejamento, para que a data não passe em branco, até a próxima sexta-feira, será divulgado em coletiva de imprensa.

Petrolina

O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho divulgou na segunda-feira (23) um novo decreto com medidas para conter o avanço do novo coronavírus no município. Entre as determinações do documento estão o adiamento do São João de Petrolina por prazo indeterminado; a proibição de reuniões ou aglomerações com mais de dez pessoas e a suspensão de velórios.

Santa Cruz do Capibaribe

O São João da Moda 2020 foi suspenso em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O prefeito Edson Vieira utilizou as redes sociais na quinta-feira (26), de abril, para fazer o anúncio.

Fonte: nodetalhe.com.br

Foto: Jorge Farias