Evento da Petribu Desenvolvimento Urbano (PDU) destaca empreendimentos imobiliários do grupo na Reserva do Trapuá

A Petribu Desenvolvimento Urbano (PDU) vai promover neste sábado (18 de junho), das 10h às 18h, o São João dos Ipês, no Shopping Carpina. Imobiliárias locais estarão presentes ao evento para receber o público interessado em conhecer dois dos empreendimentos do Grupo Petribu em desenvolvimento na Reserva do Trapuá, o master plan no qual o shopping é uma âncora do projeto em Carpina. A ação prosseguirá no local até o dia 25 – nestes demais dias das 10h às 22h, horário de funcionamento do mall.

Em dois meses de lançamento, o condomínio dos Ipês Reserva do Trapuá tem 35% dos imóveis negociados. As unidades possuem dois formatos. As menores têm 55 metros quadrados de área útil e as maiores, 70 metros, mas a área útil alcança 115 metros quadrados, devido ao jardim gourmet acoplado ao apartamento.

Além da possibilidade de visitar a obra e fechar contrato para adquirir um dos imóveis que ficam ao lado do Shopping Carpina, o público também poderá conhecer o loteamento Nova Carpina. O empreendimento está pronto para os proprietários construírem suas novas residências.

O São João dos Ipês também vai presentear com um voucher, de até R$ 150,00, para utilização em algumas lojas parceiras no Shopping, os clientes que fecharem negócio durante esse período da ação.

“A PDU enxerga seus empreendimentos como uma possibilidade de proporcionar qualidade de vida para quem deseja comprar a casa própria, agregado ao selo

da Petribu e preços competitivos. Nesse contexto, a Reserva do Trapuá é um carro-chefe nosso, há poucos minutos do centro de Carpina e vizinho do shopping, que é a grande âncora de serviços desse projeto de desenvolvimento urbano”, destaca Raphael Campos, diretor da PDU.

Petribu Desenvolvimento Urbano

O espírito de desenvolvedora urbana, aliado ao selo de qualidade Petribu, vem impulsionando a PDU, desde 2012, a investir em soluções para a construção de bairros planejados e inteligentes, baseados em alicerces de qualidade de vida, segurança, tecnologia e sustentabilidade.

O bem-sucedido Reserva de Aldeia, que contém também o DNA Petribu, é um dos elementos de inspiração no qual a PDU carrega na construção de suas novas experiências exitosas no mercado imobiliário. O Reserva Trapuá, o master plan de Carpina, deve se transformar no bairro mais desejado na Mata Norte do Estado, e a perspectiva é que, com todos os projetos do ecossistema arquitetado em funcionamento, uma cidade planejada com cerca de 80 mil pessoas habitando nela, ou seja, o equivalente à população atual de Carpina.

Já com 85% de ocupação, o Shopping Carpina é um dos fios condutores para impulsionar os novos negócios na Reserva do Trapuá. O loteamento Nova Carpina e o condomínio Ipês estão em andamento, e um novo projeto, voltado para salas empresariais no local, encontra-se em estudo de viabilidade.

A alguns quilômetros, um outro bairro planejado nasce com o DNA Petribu. O empreendimento Reserva de Aldeia já se encontra em seu segundo empreendimento, seguindo a mesma lógica de cidade inteligente, com 100% de suas ruas pavimentadas no km 14 e estruturas de lazer com diversos equipamentos prontos e que reforçam também a experiência com a natureza. O primeiro empreendimento, o condomínio Maggiore, com lotes a partir de 306 metros quadrados, já se encontra com unidades esgotadas e há somente reservas técnicas. O Giardino, lançado no final do ano passado, já está com mais de 50% das unidades comercializadas e segue o mesmo conceito no qual o morador adquire seu terreno e constrói a casa dos sonhos dentro de um espaço que valoriza a experiência com sua família e amigos e a conexão com a natureza, tendo a Mata Atlântica como vizinha.