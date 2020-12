São Vicente Férrer declara feriados e pontos facultativos para Dezembro

O Prefeito de São Vicente Férrer- Flavio Regis – publicou um decreto municipal que transfere o feriado do dia 30 de dezembro de 2020 (quarta-feira), para o dia 31 de dezembro de 2020, (quinta-feira).

Nesta data a cidade comemora 67 anos de emancipação política.

Esta medida vale para todas as repartições públicas municipais e autarquia, exceto áreas essenciais que exigem regime de plantão ou diretamente ligadas ao combate da pandemia do novo Coronavírus na cidade, tais como todos os serviços em saúde, atenção básica e limpeza urbana.

Dia 24 de dezembro é ponto facultativo.