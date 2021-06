São Vicente Férrer e Timbaúba recebem Ação de Cidadania

Nova carteira de identidade, emissão de CPF ou segunda via da certidão de nascimento, casamento ou outros documentos podem ser obtidos nas Ações de Cidadania. O evento, cada vez mais próximo das comunidades, também tem serviços de saúde, de assistência social, de esclarecimento de políticas públicas e divulgação de serviços sociais. Na terça e quarta-feira (dias 29 e 30), a Ação acontece no distrito de Siriji e no centro, em São Vicente Férrer; na quinta-feira (dia 1º), será a vez de Timbaúba, que teve o evento remarcado, depois que problemas técnicos impediram a realização na semana que passou. O mutirão de serviços e divulgação de políticas é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras.

As Ações de Cidadania estão de volta. Os eventos, realizados em 2021, somam mais de 31 mil atendimentos gerais nos municípios do Recife, Cabo de Santo Agostinho, Bom Jardim, Santa Cruz do Capibaribe e São Joaquim do Monte, Sirinhaém e outras cidades. Sempre seguindo todos os protocolos para a proteção individual e coletiva. Os serviços são agendados para organizar o atendimento sem a formação de filas. O acesso à escola onde ocorre o evento só é liberado depois de aferida a temperatura. O uso de máscara de proteção e o distanciamento social são obrigatórios. Dispensadores de álcool são colocados em diferentes pontos. Quem não possuir máscara, receberá uma, gratuitamente, pela operação Pernambuco pela Prevenção.

O serviço mais procurado é o de emissão de carteiras de identidade. Todo o processo é totalmente eletrônico, com scanners e outros aparelhos eletrônicos para a coleta de dados biométricos. A emissão da primeira via da identidade é gratuita. Antes da emissão da segunda via, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 24,36.

O Balcão de Direitos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos estará presente para quem quiser solicitar nova via das certidões de casamento, de nascimento e de óbito. Outro documento importante que também estará disponível na Ação é o CPF. Quem precisar do documento será atendido.

A Ação de Cidadania terá posto para vacinação contra a gripe para os grupos prioritários, testes rápidos para hepatite, HIV e sífilis. Aferição da glicemia, da pressão arterial e da temperatura do corpo. O evento possui informações sobre a Lei Maria da Penha, orientações sobre violência contra a mulher dentro da comunidade, sobre o sistema Alerta Celular e a Patrulha Escolar, além do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

É necessário fazer o agendamento com antecedência através do site PE Cidadão. Pela internet, escreva www.pecidadao.pe.gov.br e clique em agendamento. Depois é só escolher o município. As ações são eventos que ocorrem todos os sábados e em dias de semana programados. Em 2020, apesar da suspensão necessária no período mais rigoroso da pandemia, foram realizados mais de 59 mil atendimentos gerais, com a oferta média de 60 tipos de serviços e difusão de informações do Governo do Estado e das prefeituras parcerias em cada evento, além da constante participação da Defensoria Pública de Pernambuco. A Ação de Cidadania é parte do Programa Governo Presente. Toda a articulação é da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas.

Serviço:

Ação de Cidadania em São Vicente Férrer – Siriji

Terça-feira, dia 29 de junho

Das 8h às 12h

Escola Municipal André Cezário de Albuquerque

Rua Sandoval do Egito, s/n, distrito de Siriji

Ação de Cidadania em São Vicente Férrer

Quinta-feira, dia 30 de junho

Das 8h às 12h

EREM coronel João Francisco

Rua Alcedo Marrocos, s/n, Centro

Ação de Cidadania em Timbaúba

Quinta-feira, dia 1º de julho

Das 8h às 12h

EREM prof. José Mendes da Silva

Rua Sete De Setembro, s/n – Centro