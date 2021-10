São Vicente Ferrér realiza Pedal Amarelo, ação em prevenção ao suicídio e valorização à vida

O município de São Vicente Férrer, situado no agreste setentrional de Pernambuco, realiza no próximo domingo, dia 24 de outubro, a partir das 6h da manhã, o “Pedal Amarelo”, evento em campanha de prevenção ao suicídio e de valorização da vida. Os participantes percorrerão 42 km conhecendo os pontos turísticos do local. As inscrições do evento são gratuitas pela internet, pelo link: encurtador.com/adtHV.

Além de prevenir e reduzir o índice de suicídio na cidade, a prefeitura municipal também incentiva a prática de esportes como estímulo para pessoas que sofrem de ansiedade, como explica Marta Lúcia, porta voz da secretaria de Assistência Social. “Já é comprovado que os esportes são um estimulo para combater quem sofre de ansiedade, um dos indícios para a depressão que leva ao suicídio”, disse.

Além de lembrar o Setembro Amarelo, a iniciativa vai receber dos inscritos, no momento do credenciamento, alimentos não perecíveis para serem doados às famílias em vulnerabilidade social da cidade. “Lembrando que a cada dois quilos de alimento, o ciclista terá direito a uma senha para um sorteio de brindes. Quanto mais doar no credenciamento, maior a chance de ganhar. Quem não participar, mas sentir o desejo de doar pode entregar os alimentos também, que serão bem vindos para aquelas famílias em vulnerabilidade social. Teremos também um ponto de arrecadação no Palhoção da Gente”, finalizou Marta Lúcia.