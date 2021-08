Saúde reforça pedido para doação de leite no Estado

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) reforçou, nesta quarta-feira (11), o pedido da doação de leite materno para os meninos e meninas internados em UTIs e UCIs neonatais, além do Alojamento Canguru (que é um modelo de assistência ao recém-nascido prematuro e sua família). No Estado, há 11 bancos de leite, além de postos de coleta, na Região Metropolitana do Recife, no Agreste e no Sertão. Para fazer a retirada do leite, a indicação é que a mãe use uma máscara para proteger a boca e o nariz, um lenço ou touca na cabeça, além de higienizar as mãos antes de iniciar o processo. O produto deve ser armazenado em potes de vidro com tampa de plástico, como os de maionese ou café. O pedido faz parte da ação do “Agosto Dourado”, que reforça a importância do leite materno para o desenvolvimento dos bebês.

“Entrando em contato com os serviços, as mulheres que desejem doar o volume excedente da produção do seu leite receberão as devidas orientações sobre a ordenha do leite, a guarda e como pode ser feita a entrega do alimento”, informa a SES-PE, que possui a gestão de quatro bancos de leites.

No Recife, estão sediados os serviços dos hospitais Agamenon Magalhães e Barão de Lucena; em Caruaru, o Jesus Nazareno; e em Petrolina, o Dom Malan. Atualmente, há estabilidade no estoque de todos, contudo, manter o volume das doações é indispensável para que não haja situação crítica ou risco de falta.

“O produto deve ser armazenado em potes de vidro com tampa de plástico, como os de maionese ou café. Para higienizá-los, deve-se colocar água no fogo e, quando começar a ferver, adicionar os potes. Eles devem ser retirados de 15 a 20 minutos depois. O papel que vem na parte interna da tampa precisa ser retirado antes de todo o processo”.

A população em geral também pode ajudar doando os potes de vidro com tampa de plástico. Basta higienizá-los após o uso e entrar em contato com algum banco de leite ou posto de coleta para viabilizar a melhor forma de entrega. São esses os recipientes indicados para o armazenamento e transporte seguros do leite humano.

“Além das doações externas, todos os serviços realizam trabalhos com as mães das crianças internadas para que elas também possam fazer a ordenha destinada aos seus filhos”.

Os dados da SES-PE apontam que no banco de leite do Hospital Agamenon Magalhães, na Capital pernambucana, há a disponibilidade de 55 litros de leite humano atualmente, suficiente para atender a demanda por 45 dias. Já o banco de leite do Hospital Jesus Nazareno, no Agreste, que vem contando com a contribuição de sete doadoras externas nas doações, o estoque dos atuais 20 litros mantêm os atendimentos por 13 dias.

Contato dos bancos de leitePernambuco possui atualmente 11 bancos de leite humano localizados no Hospital Agamenon Magalhães (81 3184.1690), Hospital Barão de Lucena (81 3184.6552), Hospital das Clínicas (81 2126.3831), Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros (Cisam – 81 3182.7720), Maternidade Bandeira Filho (81 3355.2235), Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip – 81 2122-4719), Hospital Português (81 3416.1069), Hospital da Mulher do Recife (81 2011.0100), Unimed (81 3413.7935), Hospital Jesus Nazareno (Caruaru – 81 3719.9338), Hospital Dom Malan (Petrolina – 87 3202.7000).

Há, ainda, três postos de coleta de leite, localizados na Maternidade Arnaldo Marques (81 3355.1815), Maternidade Barros Lima (81 3355.2169) e Hospital Memorial Guararapes (81 3461.5300). Esses recebem o leite e encaminham para um banco a fim de fazer as análises necessárias.

*Diario de PE