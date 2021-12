SecMulher-PE leva artesãs e designer de moda autoral a 21ª Fenearte

A Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE) está pelo 14ª ano participando da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que acontece no Centro de Convenções de Pernambuco, no período de 10 a 19 de dezembro de 2021.Este ano, a 21ª Edição homenageia o Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna, há 51 anos.

Nesta edição do evento, a SecMulher-PE tem como diferencial a participação de aproximadamente 300 artesãs de diferentes etnias, raças, gerações, religiões, orientações sexuais e especialistas em design e moda autoral. Elas estão divididas em 26 grupos oriundos do Grande Recife, Agreste e Sertão e se revezarão em 3 estandes. Ainda teremos 4 grupos produtores de acessórios e moda autoral que irão participar de 4 desfiles na Passarela Feneart.

A secretaria oportuniza espaço de exposição, comercialização e visibilidade do artesanato produzido por mulheres cadastradas que recebem formação e capacitação. Com inovação e criatividade, chegou a hora das mulheres colherem os frutos do trabalho desenvolvido durante o período de pandemia, quando elas passaram o ano na produção de artesanatos diversos e na perspectiva da autonomia social, econômica e da sustentabilidade ambiental.

Entre as principais matérias-primas utilizadas nos produtos por estes grupos estão: fio, tecido, madeira, papel, tinta, argila, cera, palha, pedra, ervas, derivados de frutas, couro, pele e tantas outras que, pelas mãos dessas mulheres, se transformam em peças decorativas, artigos de moda autoral, biojoias, produtos naturais, produtos para pets, comidas e bebidas artesanais.

Na Passarela Fenearte, localizada no mezanino do Pavilhão do CECON, estaremos no dia 15 de dezembro, em dois momentos, das 18h às 20 horas, com coleções de 4 dos grupos que produzem acessórios e moda autoral em Pernambuco e integram nossos estandes. Sendo eles: Arte da Terra, de Jaboatão dos Guararapes, na RMR e Mestra Lalá, de Poção, no Agreste, ambos com moda autoral. E As Macrameiras e Raízes Delas, ambas de Recife, na RMR com acessórios.

Confira os grupos participantes: Grupo Município/Região

Grupos nos Stands –

Arte da Terra Jaboatão dos Guararapes – RMR As Macrameiras Recife – RMR (acessórios) Raízes Delas Recife – RMR Mestra Lalá Poção – Agreste Artesãs Indígenas Kambiwá Inajá – Sertão Alinhadas Recife – RMR Associação de Apicultores de Moreilândia Moreilândia – Sertão Ateliê Casa Gato Recife – RMR Caravana Verde Recife – RMR Centro de Artesanato Fio e Renda São Vicente Férrer – Agreste Concreto Luz Recife – RMR Cooperativa Mimo de Mulher Recife – RMR Crochê Delas Recife – RMR Doce de Mãe São Vicente Férrer – Agreste Feira Nossa Arte Olinda – RMR Fios do Agreste Garanhuns – Agreste Grupo Flor do Barro Caruaru – Agreste Grupo Mulheres de Renda Poção – Agreste Mãos que Produzem Recife – RMR Arts Barro Brejinho – Sertão Arte em Cantos Belo Jardim – Agreste Rede de Mulheres Empreendedoras de Buíque Buíque – Agreste Tons da Infância Recife – RMR Unidas Somos Mais Fortes Recife – RMR Vida que Vem Recife – RMR Vira Gira Recife – RMR

No Desfile da Passarela Feneart –

Arte da Terra Jaboatão dos Guararapes – RMR (confecções) As Macrameiras Recife – RMR (acessórios) Raízes Delas Recife – RMR (acessórios) Mestra Lalá Poção – Agreste (confecções)

*A SecMulher-PE obedecerá a todos os protocolos de segurança e saúde conforme orientações do Comitê de Combate ao Covid-19 do Governo de Pernambuco. Em função de nossa realidade e porte da Feneart todas as artesãs estarão com ciclo vacinal completo e será mantido nos stands o uso de máscaras, álcool 70% e não aglomeração.