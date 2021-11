SecMulher-PE  realiza a Terça das Pretas pelo Dia Nacional da Consciência Negra 

Hoje (23) o Mercado Eufrásio Barbosa será palco da Terça das Pretas. Uma ação da Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE) e do Comitê de Mulheres Negras Metropolitanas que vai homenagear 16 mulheres negras protagonistas da luta pela ocupação de espaços, direitos sociais, econômicos e culturais das mulheres negras. O evento em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra dá início às atividades dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres – vai de 20 de novembro a 10 de dezembro.



A programação da Terça das Pretas inicia, às 13h, com a Feira de Empreendedoras Negras onde o público vai poder adquirir roupas, artigos de decoração, bijuterias, artesanato afro e adornos pra cabeça. As atrações culturais continuam com o Afoxé Filhas do Vento Ara Omi; Pastoril Praeiro; Balé Majé Molê e Isaar França.

A secretária da Mulher do Estado, Ana Elisa Sobreira, fala da importância da política pública ter o recorte para as mulheres negras, haja vista o aumento da desigualdade entre negros e não negros ter aumentado na pandemia. As mulheres negras foram as mais afetadas não só com o aumento da violência, mas também a perda do emprego e da renda das trabalhadoras.



O racismo é um fenômeno ideológico que se manifesta de distintas formas e que preconiza a hierarquização dos grupos, atribuindo a alguns deles valores e significados sociais negativos que servem de justificativa para seu tratamento desigual. Concretamente, nossas sociedades foram estruturadas a partir da definição de lugares sociais para mulheres e para a população negra. Tais múltiplas formas de discriminação levam a graves violações dos direitos sociais, econômicos e culturais das mulheres e, de um modo geral, corroem o exercício pleno e livre de todos os direitos pelas mulheres.