Secretaria da Mulher de PE entrega veículos para organismos de mulher em 15 cidades

A Secretaria da Mulher de Pernambuco começou na última quarta-feira(5), a entregar dos 15 veículos adquiridos através de licitação com recursos oriundos de emenda parlamentar estadual da deputada delegada Gleide Ângelo (PSB).

A distribuição dos veículos teve início no município do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

Na cidade do Cabo, o veículo vai atender Gaibu e região das praias(9), considerada a área mais critica e afastada do centro. “Este veículo vai facilitar o atendimento às mulheres do Cabo especialmente na região das praias, onde a situação é mais crítica pela alta movimentação. Não só com registros de violência doméstica e familiar, mas principalmente por ter maior número de casos de violência sexual” pontuou a Secretária da Mulher do Cabo, Walquiria Alves.

O Cabo dispõe de uma secretaria Especial da Mulher, dois Centros de Referência e se prepara para inaugurar um terceiro Centro de Referência para atender a região das praias, trabalha com uma equipe de 30 pessoas e no período de 2020 a 2021, conseguiu aumentar o quantitativo de atendimento às mulheres passando de pouco mais de 500 para quase 5mil.

A meta da ação iniciada hoje, é apoiar as atividades e fortalecer a política de mulheres nos municípios situados na RMR, Sertão, Zona da Mata e Agreste.

Foram contemplados através destes recursos de emendas parlamentar as cidades de Arcoverde, Cabo de Santo Agostinho, Glória Do Goitá, Igarassu, Limoeiro, Moreno, Parnamirim,

Passira, Paulista, Palmares, Pombos,=Riacho das Almas,=São Lourenço da Mata,=Salgadinho e Toritama.

A secretária da Mulher de Pernambuco, Ana Elisa Sobreira lembrou a importância desta mobilização para ações maiores em benefício das pernambucanas que não tem como se deslocar em busca de atendimento para enfrentar a violência de gênero.”Em 14 anos de SecMulher-PE nunca foram destinados tantos recursos para este fim” concluiu.

A deputada Gleide Ângelo destacou o crescimento de organismos para atender mulheres no Cabo de Santo Agostinho e afirmou “Esse carro é uma forma de dizer que nós nos importamos com as mulheres e onde tem política especifica para mulheres precisa ser prioridade”.

O Prefeito Keko do Armazem agradeceu o veículo dizendo “em breve vamos ser o único municipio com três Centros de Referência para enfrentamento a violência contra a mulher”.

Esta semana também recebem os veículos destinados aos organismos de mulheres, as cidades de São Lourenço da Mata, Paulista e Igarassu.