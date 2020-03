Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina funciona em horário e atendimento especial

Seguindo as determinações do Governo do Estado e Ministério da Saúde, em virtude da pandemia de coronavirus, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina (SEDES), está funcionando apenas com os serviços essenciais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, com atendimento ao público reduzido, das 08h às 12h, nos mesmos locais.

As medidas são temporárias, enquanto durar o período de distanciamento social. Para dúvidas e informações, o usuário pode entrar em contato com as unidades de assistência social por telefone ou Whatsapp, nos números (81) 9 8260 4952, para o CREAS; 9 9300 8354, para o CRAS do Bairro Novo; 9 9687 7851, para o CRAS do Bairro de Santo Antônio; e 9 9946 0207, para contato direto com a SEDES.

Confira o funcionamento de cada setor –

Cadastro Único:

• Serão atendidos apenas os novos casos e os bloqueios referentes aos meses de fevereiro e março, considerando a Portaria Nº 335, de 20 de março de 2020, do Ministério da Cidadania, a qual estabelece o adiamento do cronograma de averiguação e revisão cadastral, bloqueio em razão das condicionalidades, suspensão e cancelamento, entre outros;

• A triagem e filtro dos atendimentos estão sendo realizados na recepção, bem como agendamento por horário marcado a fim de evitar aglomerações.

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS):

• Estão mantidos os atendimentos individualizados no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), sendo suspensas as atividades coletivas e em grupo, bem como as visitas domiciliares, considerando as orientações da Secretaria Nacional de Assistência Social.

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS):

• Estão mantidos os atendimentos individualizados no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), sendo suspensas as atividades coletivas e em grupo, bem como as visitas domiciliares, considerando as orientações da Secretaria Nacional de Assistência Social.

Telefones para contato –

CREAS: 9 8260 4952

CRAS Bairro Novo: 9 9300 8354

CRAS Santo Antônio: 9 9687 7851

Secretaria de Desenvolvimento Social: 9 9946 0207 (WhatsApp)