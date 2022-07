Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco lança edital de concurso com 596 vagas

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), publicou, nesta quarta-feira (20/07), no Diário Oficial do Estado, o segundo edital do concurso público para preenchimento de cargos no órgão. Desta vez, estão sendo ofertadas 500 vagas para os cargos de Analista em Gestão Educacional e 96 para Assistente Administrativo Educacional. As inscrições deverão ser feitas pela internet entre os dias 09 de agosto e 02 de setembro. O valor da taxa de inscrição para o cargo de Analista em Gestão Educacional será de R$ 130 e para Assistente Administrativo Educacional será de R$ 90. Confira aqui o edital.

As oportunidades para o cargo de Analista em Gestão Educacional contemplarão as 16 Gerências Regionais da Educação (GREs), bem como a sede da SEE, localizada no Recife. Os candidatos que tiverem os cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Sociais, Economia, Engenharia, Fisioterapia, Informática, Relações Públicas e Sociologia, concorrerão a 106 vagas disponíveis. O edital também contempla outras áreas, como Ciências Contábeis (51), Direito (51), Pedagogia (117), Nutrição (36), Serviço Social (17), Psicologia (95), Biblioteconomia (10) e Fonoaudiologia (17). Já para concorrer ao cargo de Assistente Administrativo Educacional (96), o candidato deverá ter apenas o Ensino Médio completo.

Os salários variam de R$ 2.238,14 a R$ 3.236,44. Para o cargo de Analista em Gestão Educacional, a remuneração deve ser de R$ 3.236,44, acrescida de gratificação de R$ 681,32, com jornada de 40 horas semanais. Para Assistente Administrativo Educacional, a remuneração deve ser de R$ 2.238,14, também com jornada de 40 horas semanais.

A prova será objetiva contendo 120 questões, dividida entre Conhecimentos Gerais (50) e Conhecimentos Específicos (70), e discursiva para o cargo de Analista em Gestão Educacional. O exame será aplicado de forma descentralizada, ou seja, nos 13 municípios das Gerências Regionais de Educação.

“Este concurso é muito importante para a nossa Rede Estadual de Ensino. São vagas necessárias para o nosso quadro efetivo já que o último concurso que foi realizado foi em 2015. Importante ressaltar que essas oportunidades são para as 16 gerências regionais e também para a sede da Secretaria de Educação e Esportes, no Recife. É mais uma chance para os que estão se preparando há tanto tempo para ingressar na rede de Pernambuco”, afirma o secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Marcelo Barros.

*Fortalecimento da Educação*

O anúncio do lançamento de concurso público para a Educação de Pernambuco foi comunicado em outubro de 2021 pelo governador Paulo Câmara, com o intuito de dar continuidade à reposição da força de trabalho da Rede Estadual de Ensino.

O concurso está dividido em três editais, sendo esta a segunda publicação do tipo. O primeiro deles foi lançado no dia 1º de junho, ofertando 2.907 vagas para professores da educação básica em diversas áreas de formação para atender os eixos temáticos e suas respectivas disciplinas.

O terceiro edital será para Professor do Conservatório Pernambucano de Música, da Educação Profissional e da Educação Especial e será publicado ainda este ano. Juntos, os três editais totalizam 3.714 vagas.

Os últimos certames promovidos pela SEE foram lançados em 2015, contemplando as áreas da Educação Básica, Profissional e Especial/Inclusiva, com vigência até 2019, após nomeação de mais de 4.000 candidatos aprovados. Naquela oportunidade, só foram ofertadas vagas para as disciplinas de Língua Portuguesa, Educação Física, Matemática, Física, Química e Biologia.

Cronograma previsto

09 a 15/08 – período de solicitação de inscrição com isenção de taxa de inscrição

09/08 a 02/09 – período de inscrições

06/09 – Último dia para pagamento da taxa de inscrição

09/10 – Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva