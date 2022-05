Secretaria de Prevenção entrega quatro núcleos de enfrentamento à violência

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas (SPVD), entrega para a população nessa semana quatro Núcleos de Prevenção Social, equipamento público destinado à implementação das políticas de enfrentamento à violência, servindo como uma base para utilização da comunidade. Nos Núcleos de Prevenção Social poderão ser encontrados serviços púbicos, como a emissão de documentos, a mediação de conflitos, cursos para jovens e adultos e outros benefícios para a população.

Na terça, às 9 horas, será inaugurado o Núcleo de Prevenção Social do bairro da Iputinga; na quarta-feira (18/05), às 9 horas, será a vez do Núcleo de Vitória de santo Antão, e às 15 horas, em Palmares, as duas na Zona da Mata do estado. Na sexta-feira (20/05), será inaugurado o Núcleo de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, às 9h. Os locais fazem parte dos 62 territórios classificados como prioritários para ações de prevenção à violência.

Para o secretário Cloves Benevides a entrega dos equipamentos públicos se alinha as diretrizes do Governo do Estado quanto a prevenção, colocando os serviços públicos mais próximos às pessoas. “ Os Núcleos são locais de apoio, em que a comunidade tem como referência para procurar, além de serviços, orientações e políticas públicas, integração entre as secretarias municipais e as polícias civil e militar, além de cursos e muitos outros benefícios. A Comunidade ganha um ponto ” afirma Cloves Benevides.

A implementação dos Núcleos faz parte das políticas de prevenção estabelecidas no Pacto pela Vida, que completou 15 anos em janeiro deste ano, e realiza um monitoramento de informações estratégicas e atua no planejamento para a implantação de ações integradas para a redução da violência e valorização da vida no Estado. Acompanham o Secretário Cloves Benevides na inauguração do Núcleo de Prevenção da Iputinga, os secretários de Planejamento e Gestão, Alexandre Rebêlo, e de Defesa Social, Humberto Freire. Haverá ainda apresentação dos jovens que participam das Oficinas do Programa Juventude Presente.