Nesta terça-feira (23) inicia a vacinação de idosos com idade a partir dos 70 anos, realizando um drive-thru no largo do Parque de Eventos Municipal, na cidade de Carpina, das 9h às 12h. A vacinação também acontece nos polos e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), mediante agendamento.

Para os idosos acamados e com dificuldade de locomoção a vacinação acontece de forma domiciliar, de acordo com o cadastro da unidade de saúde.