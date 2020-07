Secretaria de Serviços Públicos realiza o desassoreamento do rio Ipojuca e canais da cidade

A prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Serviços Públicos, segue com o trabalho de desassoreamento dos canais da cidade. Os serviços de limpeza acontecem durante o ano todo e ganha reforço nos períodos chuvosos.

Além do trabalho de desassoreamento, as equipes realizam diariamente a remoção de entulhos, lixo e baronesas em todo o trecho do rio Ipojuca e nos canais que cortam os bairros. As ações previnem o aparecimento de muriçocas e reduzem os riscos de inundações.

“Para se ter uma ideia, todos os dias as equipes retiram cerca de 20 toneladas de lixo do rio Ipojuca, o equivalente a 450 toneladas por mês. Com este mapeamento o município criou os serviços do Cata-treco, Eco-Estação, Eco-pontos e Coleta Seletiva, garantindo que a população possa realizar o descarte de móveis e resíduos recicláveis de forma correta”, explica o secretário de Serviços Públicos, Ytalo Farias.

As ações preventivas estão em execução. Esta semana foi iniciado o desassoreamento de canais na Vila Kennedy e seguirá para os demais bairros da cidade.

Este trabalho faz parte das ações preventivas programadas pela prefeitura de Caruaru para evitar problemas de enchentes no período chuvoso de 2020 e se antecipando para o próximo ano.

A população pode solicitar os serviços de Cata-Treco e Coleta Seletiva através do 3701-1455 de forma gratuita.

Foto: Reprodução