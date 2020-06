Secretaria do Trabalho, em parceria com IFPE, disponibiliza mais de mil vagas para novos cursos

As inscrições para os cursos lançados pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Turismo estadual e o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), uma instituição centenária e ao mesmo tempo moderna, estão quase encerrando. O último dia para se inscrever é 25 de junho, com aulas de ensino a distância bem atualizadas e construídas para atender a demandas exigidas pelo mercado de trabalho. Os cursos beneficiam quem quer trabalhar no ramo do turismo, na oferta de serviços ou em empresas.

São 1.080 vagas para Assistente Administrativo (240 vagas); Agente de Informações Turísticas (60 vagas); Assistente Financeiro (240 vagas); Assistente de Recursos Humanos (240 vagas); Cuidador de Idoso (100 vagas) e Balconista de Farmácia (200 vagas). O Secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes, comentou que a qualificação muda a vida das pessoas e relembra que começou a se qualificar cedo para que pudesse puder gerir melhor o seu próprio negócio.

“Nesse período de pandemia do Covid-19, é de extrema importância se qualificar para o mercado de trabalho. Então, as pessoas que se qualificam têm mais chances no mercado de trabalho. Algumas conseguem até abrir seu próprio negócio, isso muda a vida das pessoas, faz com que elas aumentem a autoestima, melhore os relacionamentos, melhore a renda e também avance nos sonhos. A qualificação é transformadora, por isso, é importante que se busque um curso que você sabe que vai aproveitar bem”, ressaltou Alberes.

A diretora de Educação a Distância (DEaD) do IFPE, Fabíola Paes, ressaltou: “Durante esse período de pandemia, é importante que as pessoas se qualifiquem, atualizem seus conhecimentos ou aprendam uma nova profissão. Quando esse momento difícil passar, quem investiu nos estudos poderá ter mais oportunidades no mercado de trabalho”, disse ela. As inscrições seguem até as 12h do dia 25 e podem ser feitas através do site http://selecoes.dead.ifpe.edu.br. As vagas serão realizadas por sorteio, às 17h do dia 25, num link que será divulgado no site selecoes.dead.ifpe.edu.br.

O resultado será divulgado no dia 26 de junho no site do IFPE. As exigências para se inscrever no curso da SETEQ em parceria com o IFPE são: o candidato precisa ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 anos. No entanto, para a qualificação de Balconista de Farmácia, é exigida a idade mínima de 16 anos.