Secretaria Estadual de Saúde de PE publica novo Boletim COVID-19

Nas últimas 24 horas, com a ampliação em 120% das testagens pela rede pública, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou mais 30 casos da Covid-19, sendo 1 óbito, totalizando, agora, 136 casos e 10 mortes pelo novo coronavírus.

É importante ressaltar que, além do aumento no número de testes realizados pela SES-PE, laboratórios privados que realizam a testagem, tanto dos casos leves quanto os das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (Srag), voltaram a ter capacidade de testagem e passaram a informar sobre os resultados. Nesses casos, o Lacen-PE analisa a metodologia e protocolos utilizados para coleta e processamento das amostras e, estando em conformidade com as normas técnicas do Ministério da Saúde, passa a validar os resultados do estabelecimento, que também deve enviar alíquotas das amostras positivas para compor o banco de amostras do Estado. Além disso, alguns destes laboratórios também já tinham sido validados pelo MS.

Dos 30 novos confirmados, 17 são do sexo masculino e 13 do feminino, com idades entre 18 e 93 anos, além de um bebê de 1 mês. A criança, do sexo masculino, apresentou sintomas gripais e foi levada ao Imip na última segunda (30.03). Ela foi encaminhada nesta manhã para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), apresentando bom estado de saúde. A mãe do menino não apresenta sintomas e o pai está em isolamento domiciliar.

Os casos confirmados estão distribuídos por 14 municípios (Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, São Lourenço da Mata, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Petrolina, Ipubi, Aliança, Goiana), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países. No momento, 45 pacientes estão internados, sendo 19 em UTI/ UCI e 26 em leitos de isolamento. Outros 64 estão em isolamento domiciliar e 17 já se recuperaram da Covid-19.

Já o óbito confirmado neste boletim é de uma mulher de 51 anos, residente no Cabo de Santo Agostinho. Ela foi atendida na UPA de Ipojuca no dia 31.03. Chegou a ser entubada, mas não resistiu. A paciente era fumante e já tinha entradas anteriores na UPA por problemas respiratórios.