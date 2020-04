Secretaria Estadual de Saúde de PE publica novo boletim sobre o COVID-19 no Estado

Oito novos casos de Covid -19 foram confirmados nesta quarta (1º) em Pernambuco, totalizando 95 ocorrências. Nas últimas 24h, foram registrados dois óbitos. Até agora, os 95 casos confirmados estão distribuídos por 12 municípios, além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes de outros Estados e países. No momento, 23 pacientes estão internados, outros 50 em isolamento domiciliar e 14 já se recuperaram da Covid-19. Mais detalhes: http://www.pe.gov.br/b/22277

#FICAEMCASA | O Governo de Pernambuco iniciou nova campanha em rádio, televisão e internet para reforçar a importância do isolamento social. https://youtu.be/BYmQjK6g6Kg

PONTOS DE CUIDADO | O Governo de Pernambuco iniciou a ação Pontos de Cuidado, instalações para a população em vulnerabilidade social tomar banho, se alimentar e receber orientações sobre como se prevenir da Covid-19. Fica no Armazém 14, Recife Antigo, e tem capacidade para atender até 500 pessoas por dia. Estão sendo instalados outros em Jaboatão, Olinda e Paulista. Voluntários podem se inscrever na plataforma Transforma Recife. http://www.pe.gov.br/b/22275

COMITÊ CIENTÍFICO | A 1ª reunião do Comitê Científico do Consórcio Nordeste aconteceu nesta quarta (1), reunindo governadores e equipes técnicas dos nove Estados da região, por meio de videoconferência. O grupo, formado por pesquisadores e cientistas, fez uma apresentação da metodologia que será implantada para auxiliar os gestores estaduais na articulação de medidas de combate à Covid-19.

ABASTECIMENTO | O Comitê Especial de Abastecimento do Governo de Pernambuco está monitorando o abastecimento de alimentos e produtos essenciais em todo o Estado. Foi ampliado o tempo de uso de incentivos fiscais para permitir a formação de estoques mais amplos nos estabelecimentos, neste período.

REFORÇO |Em Petrolina, 35 egressos prisionais fazem a limpeza das escolas que são pontos de vacinação contra gripe e das feiras livres. Nove banheiros públicos do Recife ganharam reforço na limpeza com o trabalho dos egressos. Em Caruaru, eles fazem a higienização das paradas de ônibus e recebem doações de alimentos e materiais de limpeza que serão destinados a famílias do município. http://www.pe.gov.br/b/22279

DENUNCIE | Se você vir locais ou pessoas que estejam descumprindo as medidas contra a aglomeração de pessoas, denuncie pelo número 190, 24 horas por dia. As polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, estão trabalhando nesta fiscalização, que já deteve 41 pessoas por desobediência às normas sanitárias. http://www.pe.gov.br/b/22280

PERNAMBUCO SOLIDÁRIO => O montante arrecadado pelo projeto Pernambuco Solidário contra o Coronavírus, uma parceria entre o Governo do Estado e o Porto Social, será revertido para a aquisição de equipamentos hospitalares. Colabore! WhatsApp (81) 99185-7147.

CENTRAL DE DOAÇÕES => Para combater a disseminação do vírus são necessários insumos, EPIs (máscaras, álcool gel e álcool líquido 70) e produtos de limpeza, entre outros. Para doar, combine através do e-mail doacoescovid19@addiper.pe.gov.br , telefones (81) 99488.2149 e (81) 99488.3777.

ATENDE EM CASA => Plataforma permite à população receber orientações virtuais sobre a Covid-19, fazendo uma classificação de risco do paciente e, se necessário, uma videochamada com enfermeiros ou médicos. Conheça: https://bit.ly/2QOzgns

FAKE NEWS => Não caia em notícias falsas, não repasse informações sem confirmar. Confira boatos desmentidos no nosso hotsite: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/

MEDIDAS VIGENTES => Confira as principais medidas já tomadas pelo Governo para conter a disseminação da Covid-19: https://www.instagram.com/p/B-XJDlTldt0/