Secretaria Estadual de Saúde divulga Boletim sobre a COVID-19 em PE

Durante avaliação do cenário epidemiológico em Pernambuco, em coletiva de imprensa online na última quinta-feira (05), o secretário estadual de Saúde, André Longo, apontou que o mês de outubro registrou os menores níveis da Covid-19 [casos suspeitos, confirmados e óbitos pela doença infecciosa] desde abril. De acordo com o secretário, até este momento, os números estão dentro de um patamar de estabilidade e controle, sem tendência de aumento.

Uma análise detalhada do mês de outubro, em relação aos casos graves suspeitos, mostra que houve 2.890 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o que corresponde a uma redução de 78,3% em comparação ao mês de maio – pico da doença no território pernambucano – com 13.345 casos notificados; e de 15,6% em comparação a setembro, com 3.427 casos notificados.

Sobre os casos graves confirmados para Covid-19, em outubro, houveram 700 registros, o que representou uma queda de 91,7% em comparação ao mês de maio, quando se teve 8.464 casos; e de 14% em comparação a setembro, quando foram registrados 813 casos.

Os óbitos também apresentaram os menores indicadores. Em relação às mortes por SRAG (suspeitas do novo coronavírus), os 533 registros de outubro representam uma queda de 87,2% em relação à maio, com 418; e de 39,7% em relação à setembro, com 884 mortes.

“Dentro do próprio mês de outubro terminamos melhor do que começamos, com uma queda de 9,1% nas notificações de casos graves e de 25,8% nos óbitos por SRAG, entre as semanas 41 e 44. Portanto, os dados precisam continuar sendo monitorados para ver se teremos mudanças no cenário epidemiológico, porque, até agora, os registros de aumento nas internações não estão tendo reverberação nas notificações. Ontem, inclusive, me reuni com representantes das unidades estaduais de referência e o relato é de que houve, de fato, uma pequena elevação nas internações, mas esse aumento não tem sido motivado pela Covid-19. São os mais diversos casos com repercussão respiratória e com baixa positividade para Covid-19”, afirmou André Longo.

Os dados apresentados mostram que na última Semana Epidemiológica de Outubro (SE 44) houve um um aumento de 30 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), portanto suspeitos de Covid-19, em comparação à SE 42, o que corresponde a uma variação de 4,8% em relação à SE 43. “Os dados mostram uma situação de estabilidade, com 1 caso a menos. Já em relação aos óbitos por SRAG, houve uma queda de 14,8% na comparação com a SE 43 e de 8% com a SE 42. É fato, que tivemos oscilações entre as semanas 42 e 44, mas, como Pernambuco atingiu níveis baixos de notificação, as flutuações podem ser mais frequentes e perceptíveis, no entanto, sem grandes repercussões dentro das macrorregiões e Gerências Regionais de Saúde (Geres)”, pontuou Longo.

OCUPAÇÃO – Sobre as taxas de ocupação de leitos em Pernambuco, o secretário estadual de Saúde, André Longo, também ressaltou que, ao longo dos últimos meses, com a queda dos números, muitos leitos foram desmobilizados por conta da baixa ocupação.

“Chegamos a contar com mais de 1,5 mil vagas de UTI, juntando leitos do Governo do Estado e da Prefeitura do Recife, e hoje são de 786. Mesmo assim, a ocupação está em um patamar de controle. Logicamente, continuamos monitorando os indicadores hospitalares e nosso Plano de Contingência prevê que se forem alcançadas taxas superiores a 80% iremos desbloquear leitos, reconvertendo-os para o atendimento aos casos de SRAG”, afirmou o secretário.

“Volto a reforçar: para evitar um novo aumento nos índices de contaminação pela Covid-19, dependemos somente de nossas próprias atitudes. O vírus continua circulando e, para não termos mais mortes e um aumento na ocupação dos hospitais, cada um precisa fazer sua parte, usando a máscara corretamente, lavando as mãos com frequência e praticando o distanciamento social, evitando as aglomerações. Infelizmente, temos visto pessoas com quadros leves relaxarem nos cuidados: ao surgimento de qualquer sintoma respiratório, a pessoa deve procurar a testagem e evitar a exposição e isso não é para evitar a transmissão apenas da Covid-19, mas das diversas outras doenças que continuam circulando em nosso Estado. Então, se você tem qualquer sintoma gripal, evite o contato com outras pessoas e use máscara para evitar qualquer vírus de circular em pernambuco: não podemos relaxar nos cuidados”, pontuou Longo.

BOLETIM – Nesta quinta-feira (05/11), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou 580 novos casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 36 (6%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 544 (94%) são leves. Agora, Pernambuco totaliza 164.222 casos confirmados da doença, sendo 27.170 graves e 137.052 leves, que estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Além disso, o boletim registra um total de 145.804 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.384 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 128.420 eram casos leves.

Também foram confirmados laboratorialmente 20 novos óbitos (8 femininos e 12 masculinos), ocorridos desde o dia 09 de agosto. Do total de mortes, nove ocorreram neste mês de novembro. Todos os outros 11 registros ocorreram entre os dias 09/08 e 31/10. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Bezerros (1), Brejo da Madre de Deus (3), Capoeiras (1), Carpina (1), Gameleira (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Olinda (4), Petrolina (2), Recife (4), Salgueiro (1) e Timbaúba (1). Com isso, o Estado totaliza 8.687 mortes pela doença.

Os pacientes tinham idades entre 48 e 96 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (1), 50 a 59 (3), 60 a 69 (4), 70 a 79 (4) e 80 ou mais (8). Do total, 16 apresentavam doenças pré-existentes: doença cardiovascular (13), diabetes (7), doença renal (2), hipertensão (2), doença respiratória (3), tabagismo (2), obesidade (1), etilismo (1), – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um paciente não apresentava comorbidades e os demais estão em investigação.

Com relação à testagem dos profissionais de saúde com sintomas de gripe, em Pernambuco, até agora, 22.355 casos foram confirmados e 38.831 descartados. As testagens entre os trabalhadores do setor abrangem os profissionais de todas as unidades de saúde, sejam da rede pública (estadual e municipal) ou privada. O Governo de Pernambuco foi o primeiro do país a criar um protocolo para testar e afastar os profissionais da área da saúde com sintomas gripais. O boletim de hoje também traz, em sua parte final, o detalhamento da testagem destes profissionais.

NOVO DRIVE-THRU – A partir da próxima quarta-feira (11/11), o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), abre mais um centro de testagem da Covid-19 no modelo drive-thru. O novo espaço funcionará no Ginásio Esportivo Geraldo Magalhães (Geraldão), no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife, recebendo a população de forma espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio.

“Desde o início da pandemia, por determinação do governador Paulo Câmara, o Estado vem trabalhando para aumentar a capacidade da rede estadual de analisar os exames do tipo RT-PCR, considerados o padrão ouro por diagnosticar a doença na sua fase aguda, quando há risco de transmissão. Para isso, o parque tecnológico do Lacen-PE foi modernizado e automatizado e fizemos chamamento de profissionais para receber esse aumento de amostras. Além disso, fechamos parcerias com outros laboratórios para dar uma resposta efetiva aos pernambucanos. Tudo isso possibilitou ampliar o público prioritário para a testagem e montar mais esse centro no Geraldão para atender a demanda e dividir o volume de pessoas com os outros locais”, afirma o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Com o Geraldão, passam para cinco os centros de testagem sob gestão estadual. O primeiro montado foi o do Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon-PE), em Olinda, que, atualmente, também funciona no sistema de drive-thru, com atendimento de forma espontânea de domingo a domingo, a partir das 8h até a capacidade de 400 exames. Também sem necessidade de agendamento há o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), aberto de segunda a sexta, das 7h às 15h, com capacidade para 300 acolhimentos.

Já com agendamento prévio, há o Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Estado de Pernambuco (Cefospe), no bairro da Boa Vista, no Recife; e para profissionais da educação, e seus contatos no ambiente de trabalho e domiciliar, o centro de testagem está montado na sede da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), na Avenida Afonso Olindense, 1513, Várzea, no Recife (segunda a sexta-feira, das 8h às 15h). Ambos fazem a marcação pelo Atende em Casa, (aplicativo para smartphone com sistema android ou acesso pelo www.atendeemcasa.pe.gov.br), que, após um questionário, faz a marcação do exame, com local, data e horário especificados. A tecnologia ainda faz o agendamento para serviços municipais de 146 cidades pernambucanas que aderiram a essa ferramenta.

Desde o início da pandemia, mais de 629 mil exames foram realizados em Pernambuco, sendo mais de 297 mil de RT-PCR. Entre as análises de biologia molecular, 76,8% foram feitas na rede estadual, entre o Lacen-PE e os laboratórios parceiros e conveniados.