Secult-PE e Fundarpe abrem inscrições para o 7º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho

Começou o prazo das inscrições para o 7º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco, promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). A habilitação das propostas deve ser feita exclusivamente pela plataforma digital Prosas (prosas.com.br). Ao todo, as premiações somam R$ 90 mil. Confira AQUI o edital na íntegra.

O objetivo da premiação é reconhecer e estimular ações de proteção, preservação, conservação, salvaguarda e outras formas de acautelamento do Patrimônio Cultural em todas as regiões de Pernambuco. De acordo com os prazos definidos, as inscrições estão abertas até 12 de abril. Para participar, a(o) candidata(o) pode ser pessoa física ou jurídica cujo trabalho inscrito tenha sido desenvolvido integral ou parcialmente aqui no Estado.

O presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto, espera receber inscrições de todas as regiões do Estado. “Sabemos de iniciativas com esse perfil em muitos municípios do Estado. Nossa intenção é, cada vez mais, descentralizar todas as ações governamentais”, ressalta.

O secretário de Cultura, Gilberto Freyre Neto, ressaltou o progresso na qualidade dos trabalhos inscritos a cada edição do Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho. “Uma demonstração do amadurecimento das ações voltadas ao cuidado do nosso Patrimônio Cultural. Estamos satisfeitos com mais essa iniciativa”, avalia o gestor.

A premiação está estruturada em três categorias: Formação (ações educativas); Promoção e Difusão; e Acervos Documentais e Memória Cultural. Para cada uma, o primeiro trabalho receberá R$ 20 mil e o segundo, R$ 10 mil.

Homenageado que empresta o nome ao prêmio, Ayrton de Almeida Carvalho foi engenheiro, professor de arquitetura e chefiou o departamento regional do Iphan em Pernambuco, com um legado dedicado à preservação e cuidado do Patrimônio Cultural.

FOTOGRAFIA – Já a 10ª edição do Prêmio Pernambuco de Fotografia 2021 tem suas inscrições encerradas às 17h59 desta sexta (11)e. Promovida pela Secult-PE, a iniciativa vai selecionar e remunerar individualmente em R$ 6 mil um total de 15 fotógrafa(o)s, com realização de exposição e edição de catálogo (físico ou virtual) com os trabalhos vencedores.

Cada proponente pode submeter até quatro fotografias (veja as especificações técnicas no edital aqui), porém, só poderá ser premiado por uma única imagem. A habilitação da proposta deve ser feita exclusivamente pela plataforma do Mapa Cultural de Pernambuco (www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/888). Dúvidas sobre o cadastramento ou preenchimento do edital podem ser tiradas por meio do WhatsApp (81) 3184-3018 ou pelo e-mail fotografiasecultpe@gmail.com.

Neste ano, a premiação presta uma homenagem ao grande fotógrafo Alcir Lacerda. Falecido em 2012, aos 84 anos, ele foi um dos maiores ícones da fotografia pernambucana, tendo trabalhado tanto com a fotografia na publicidade, no jornalismo e em eventos sociais, como também com fotos artísticas autorais, retratando paisagens do interior e do litoral pernambucano.

Serviço:

7º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco

Período de inscrições: 11 de fevereiro a 12 de abril de 2022

Onde inscrever-se: www.prosas.com.br/editais/10576-7o-premio-ayrton-de-almeida-carvalho-de-preservacao-do-patrimonio-cultural-de-pernambuco

10º Prêmio Pernambucano de Fotografia

Período de inscrições: Até esta sexta (11), às 17h59

Onde inscrever-se: www.mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/888