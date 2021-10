Secult-PE prorroga atendimento presencial para esclarecimento dos editais LAB-PE

Para dar suporte aos profissionais da cultura do Estado que vão participar dos próximos editais da Lei Aldir Blanc em Pernambuco, a Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) disponibilizou um canal de atendimento presencial. O ponto está instalado na Galeria de Arte Corbiano Lins, no Sesc Santo Amaro, com atendimento das 9h às 13h e das 14h às 17h., e permanecerá até a próxima segunda-feira (11).

No local, os proponentes interessados poderão sanar qualquer dúvida sobre os oito editais LAB-PE 2021 lançados pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Cultura.

São eles: Criação, Fruição e Difusão; Formação e Pesquisa; Prêmio de Registro Audiovisual de Saberes Tradicionais e da Cultura Popular; Festivais, Mostras e Celebrações; Prêmio de Salvaguarda Emergencial do Artesanato, das Artes Circenses, da Cultura Popular, da Gastronomia e dos Povos e Comunidades Tradicionais; Técnicos da Cultura e Artes; Prêmio Para Iniciativas Culturais Nas Comunidades/Periferias e Edital de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços Culturais.

A iniciativa é mais uma ação da Secretaria Estadual de Cultura no sentido de prestar assistência ao público em geral e aos municípios sobre a Lei Aldir Blanc.

Ao todo, serão investidos R$ 26,5 milhões nos editais voltados para o financiamento de projetos culturais ou para premiar a trajetória de artistas, grupos, empresas e profissionais ligados ao setor no Estado. Os recursos vêm da Lei Aldir Blanc, aprovada ano passado como apoio emergencial para a classe que sofreu muito com a paralisação das atividades econômicas por conta da pandemia.

Para mais informações, acesse: www.cultura.pe.gov.br/leialdirblanc.