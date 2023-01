Segurança pública de Pernambuco ganha reforço com novos oficiais 

A governadora Raquel Lyra presidiu, na manhã desta segunda-feira (23), a solenidade escolar do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Dos concluintes que irão reforçar a segurança pública pernambucana, 64 integrarão a PMPE e outros 24 irão para o CBMPE. O evento foi realizado no auditório da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife, e contou com a presença de autoridades.

“Ingressar em uma corporação é assumir uma missão de vida. Agradeço a coragem de todos vocês em abraçar uma tarefa tão árdua, mas tão gratificante e reconhecida pela população, e por também colocarem a vida de vocês à disposição, sempre tendo como prioridade salvar a vida do nosso povo”, declarou Raquel Lyra.

A secretária de Defesa Social Carla Patrícia destacou que o reforço na segurança visa atender uma demanda urgente da população. “A missão é difícil e não estão nela por acaso, mas por escolha e mérito. E saibam que contarão com todo meu apoio e o da governadora Raquel Lyra nessa jornada que apenas se inicia”, disse a secretária.

O primeiro colocado do Curso de Formação do CBMPE ficou com Anderson Torres, de 32 anos, natural de Caruaru, no Agreste. “Com toda bagagem que tivemos durante o curso, estamos prontos para acrescentar à corporação e atender a população pernambucana”, afirmou.

Thaysa Huane, de 31 anos, natural de Pombos, na Mata Norte do Estado, foi a segunda colocada no Curso de Formação da PMPE e enfatizou estar vivendo um grande sonho. “Entrar na carreira militar era algo que eu planejava há muito tempo. Foi uma trajetória longa e árdua mas, no final das contas, a gente vê o quanto valeu a pena”, enfatizou Thaysa, reforçando que seu principal objetivo é proporcionar maior segurança para a população.

Os novos aspirantes a oficial – assim são chamados ao concluir o Curso de Formação – das duas corporações militares seguem agora para o estágio prático, sendo distribuídos nas diversas unidades operacionais do Estado. Nesta nova etapa, eles são empregados buscando atender às necessidades imediatas da PMPE e CBMPE, além de reforçar a prestação dos serviços ofertados à população pernambucana.

Também participaram da solenidade o chefe da Casa Militar, coronel Mamede; os comandantes da PMPE, coronel Tibério César dos Santos, e do CBMPE, coronel Luciano Alves Bezerra; a chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Simone Aguiar, e o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Eriberto Medeiros.