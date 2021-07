Sem cansaço: nutricionista reforça dicas para se manter energizado no inverno

Cobertores. Cochilos. Cama. Quando o clima fica mais ameno, a preguiça tende a aumentar entre a população, principalmente nas regiões em que o frio não é uma constante. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que o sedentarismo, em conjunto com a friagem, contribui para o surgimento de algumas doenças, principalmente respiratórias e cardiovasculares. Por isso, é preciso sacudir a poeira e manter o corpo ativo mesmo quando a vontade de ficar na cama fala mais alto.

Mas por que isso acontece? Bom, as doenças cardiovasculares são causadas pela vasoconstrição periférica, ou seja, vasos sanguíneos mais estreitos e, no frio, há uma propensão a isso, tornando o paciente suscetível a uma trombose, por exemplo. Já para aqueles que possuem doenças respiratórias, como a bronquite asmática, os maiores níveis de poluentes no ar durante o inverno costumam irritar as vias respiratórias com frequência, causando diversas crises. E a falta de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e uma rotina de exercícios físicos, contribuem ainda mais para esses problemas.

Pensando nisso, a Doctoralia , em conjunto com o nutricionista Leonardo Gaudart , levantaram dicas para não cair no sedentarismo e se manter energizado durante a época mais fria do ano.

Alimentação equilibrada

Não é novidade para ninguém que o consumo de produtos mais saudáveis é importante para manter a energia no dia a dia. Entretanto, no inverno é possível selecionar alimentos específicos para combater a preguiça. “Neste momento, é importante consumir alimentos que contribuem para o funcionamento do metabolismo, como aqueles que são fontes de gordura e proteínas”, afirma o especialista.

Gorduras que são excelentes para o coração, como azeite, castanhas, nozes e salmão, são boas pedidas para esta estação do ano. Como opção para acelerar ainda mais o metabolismo, é incentivado o consumo de canela, gengibre, pimenta e até beterraba, que ajudam bastante na questão da vasoconstrição e doenças cardiovasculares. O nutricionista também explica que “folhas escuras, como brócolis, também são excelentes para garantir mais energia na rotina, sem precisar aumentar o consumo calórico”. Por outro lado, frutas são menos indicadas, pois diminuem a temperatura do corpo, então a melhor opção seria em forma de geleia ou compota.

O papel das vitaminas

Vitaminas e minerais são importantes para regularizar processos bioquímicos dentro do organismo. E, apesar de não serem fontes de calorias, a introdução das vitaminas traz um direcionamento para a queima de gordura, o crescimento de massa magra e a manipulação da imunidade. “No inverno, vitaminas do Complexo B, encontradas em castanhas e alimentos com cascas, a vitamina D, que é super importante para regularizar a imunidade do sistema respiratório, e o ômega, que é bom para o coração e para algumas doenças cardíacas, são algumas indicações importantes para manter a energia no frio”, completa o nutricionista.

Utilize o frio ao seu favor

Para aqueles que buscam emagrecer ao mesmo tempo em que querem sair do sedentarismo, durante a estação mais fria do ano, a taxa metabólica basal também aumenta, ou seja, o frio faz com que o corpo tenha que produzir mais calor e, para isso, o gasto de calorias diários aumenta gradativamente. De acordo com Dr. Leonardo, “se você faz uma dieta balanceada e exercícios regulares, emagrecer fica muito mais fácil no frio do que no verão, onde tendemos a ficar com o metabolismo mais acelerado”. Sendo assim, usar a temperatura para queimar mais calorias é uma estratégia utilizada entre nutricionistas e especialistas da área, e a adição de exercícios ao ar livre ou até dentro de casa pode aumentar o rendimento e a qualidade de vida do paciente.