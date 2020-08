Semana Estadual da Pessoa com Deficiência promove programação virtual a partir desta sexta (21)

De 21 a 28 de agosto, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude promove a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Este ano, o evento aposta no formato online e vai estimular a arte e o desenvolvimento de talentos artísticos entre as pessoas do segmento. Com o tema “Artes e Saberes da Pessoa com Deficiência”, a programação inclui debates sobre a importância da arte como ferramenta de contribuição para a autonomia dessas pessoas e como garantir acessibilidade no setor.



O público também acompanhará performances de grupos artísticos formados por pessoas com deficiência localizados em sete municípios pernambucanos: Recife, Igarassu, Araçoiaba, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Vitória de Santo Antão e Camaragibe. Toda a programação da Semana será transmitida pelo canal do Youtube da SDSCJ, através do youtube.com/secdesenvolvimentosocial.



O secretário da SDSCJ, Sileno Guedes, destaca que a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência reafirma o compromisso da Governo do Estado em defender e valorizar as bandeiras do segmento. “A Semana é uma realização anual que ressalta a importância deste grupo e da participação deles nas decisões e na gestão pública do Estado. Com a Superintendência Estadual de Apoio às Pessoas com Deficiência, que é parte da estrutura da SDSCJ, nós buscamos trazer sempre ações de estímulo à autonomia e, principalmente, serviços importantes para que eles possam executar o exercício da cidadania”, pontua o gestor.



A Semana Estadual da Pessoa com Deficiência foi fundamentada na Lei Estadual nº 13.381, de 21 de dezembro de 2007, e, por ter sofrido alterações posteriores, foi disciplinada pelo art. 240 da Lei Estadual nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017. A secretária executiva de Segmentos Sociais, Laura Gomes, pontua que desde a primeira edição o evento tem como principal objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade e os órgãos públicos e privados sobre os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. “Com a Semana, nosso foco é criar debates sobre as deficiências em geral e construir, junto a sociedade civil, formas de tornar a inclusão social uma realidade”, afirma.



Atuando como superintendente estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Edimilson Silva destaca que a Semana é considerado um marco relevante no calendário estadual. “Com o evento, queremos reunir a maior quantidade de sugestões e percepções para a criação de ações em defesa das pessoas com deficiências”, completa.



Abaixo, confira a programação.



Data: 21/08 – Abertura da semana em Recife

Horário: 17 horas.

Live com o subtema: Arte como forma de expressão e autonomia.

Participantes: Paulo Fernando (Gerente da pessoa com deficiência do Recife)

Canal: youtube.com/secdesenvovilmentosocial



Data: 24/08

Horário: 18 horas

Atividade: Live com o subtema: Descobrindo talentos

Participantes: Edimilson Silva (Superintendente estadual da pessoa com deficiência)

Canal: youtube.com/secdesenvovilmentosocial



Data: 26/08

Horário: 18 horas

Atividade: Live com o subtema: Arte e acessibilidade.

Participantes: Paulo Fernando (Gerente da Pessoa com Deficiência do Recife) e

Yane Marques (representante da Fundação de Cultura do Recife)

Canal: youtube.com/secdesenvovilmentosocial



Data: 28/08

Horário: 17 horas

Atividade: Live com o subtema: A arte sobre o olhar da Lei Brasileira de inclusão (LBI)

Participantes: Edimilson Silva (Superintendente da Pessoa com Deficiência)

Domingos Sávio (Radialista e artista com deficiência)

Ellen Meireles (Assessora de Artes Visuais da Secretaria de Cultura de Pernambuco). Canal: youtube.com/secdesenvovilmentosocial