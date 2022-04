Semana Santa 2022: programação das celebrações, na Catedral, presididas pelo bispo diocesano

A Semana Santa corresponde ao período que vai do Domingo de Ramos (10/04) ao Domingo de Páscoa (17/04). Nesta Semana, somos convidados a reviver os passos da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, mergulhando profundamente nesse mistério de amor.

A Diocese de Nazaré divulga a programação das atividades e celebrações, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Nazaré da Mata-PE, durante a Semana Santa e o Tríduo Pascal, que serão presididas pelo bispo diocesano, Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena:

10/04/2022 – DOMINGO DE RAMOS DA PAIXÃO DO SENHOR

– Às 7h, bênção e procissão de ramos e Missa

14/04/2022 – QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA

– Às 9h, Missa dos Santos Óleos e Renovação das Promessas Sacerdotais

– Às 19h, Missa Vespertina da Ceia do Senhor e Lava-pés

15/042022 – SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR

– Às 9h, Via-Sacra na Catedral

– Às 16h, Celebração da Paixão do Senhor, Adoração da Cruz e Comunhão

16/04/2022 – SÁBADO SANTO

– Às 19h30, Vigília Pascal

17/04/2022 – DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

– Às 7h, Missa

OUTRAS ATIVIDADES E CELEBRAÇÕES

Ao longo da Semana Santa, semana Maior da Igreja, outras atividades e celebrações estarão acontecendo na Catedral Diocesana. Confira a programação e os horários:

No Domingo de Ramos (10/04), haverá missa na Igreja Catedral também nos horários das 10h e 19h; na Segunda-feira Santa (11/04), missa às 06h30 e noite penitencial com as mulheres às 19h; na Terça-feira Santa (12/04), missa às 06h30 e noite penitencial para os homens às 19h; na Quarta-feira Santa (13/04), missa às 06h30, procissão do encontro às 18h30 (homens saindo da Igreja de São José e mulheres da Igreja de Santa Terezinha em direção à Catedral, onde acontecerá a celebração eucarística às 19h); na Sexta-feira Santa (15/04), também acontecerá uma via-sacra pública saindo da Igreja de São José para a Igreja de Santa Terezinha; e no Domingo de Páscoa (17/04), mais duas missas na Catedral, uma às 10h e outra às 19h.

Neste ano, todas as atividades e celebrações contarão com a participação presencial dos fiéis, conforme orientações do bispo diocesano. Na Igreja Catedral, a programação pode ser acompanhada pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Facebook e Youtube).