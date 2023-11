Seminário em Aliança debate a salvaguarda do cavalo marinho

A Associação dos Grupos de Cavalo Marinho de Pernambuco, a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Pernambuco (Iphan), a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e a Prefeitura Municipal de Aliança realizam, neste mês de novembro, o 2º Seminário de Políticas Culturais e Salvaguarda do Cavalo Marinho. O evento acontece no dia 18, das 9h às 18h, no Clube Municipal de Aliança (Rua Dr. Belarmino Pessoa, nº 201), na Zona da Mata Norte pernambucana.

Na segunda edição do seminário o debate sobre a salvaguarda do cavalo marinho, Patrimônio Cultural Brasileiro, é continuado agregando o tema do papel dos poderes públicos locais na sustentabilidade dessa expressão cultural do Estado.

O evento é ainda uma etapa introdutória para a construção do Plano de Salvaguarda do Cavalo Marinho, documento que sintetizará as demandas e as ações de fomento e valorização para os detentores desse bem cultural pactuando coletiva e institucionalmente o compromisso com o Decreto nº 3.551/2000, que instituiu o reconhecimento de bens culturais de natureza imaterial.

O seminário conta com a participação de representantes dos grupos de cavalo marinho de Pernambuco e das demais prefeituras da Zona da Mata Norte do Estado, além de Olinda e do Recife. O evento também é voltado para instituições parceiras, estudiosos do tema e produtores culturais.