Serta prorroga inscrições para o curso técnico de agroecologia

O Serviço de Tecnologia Alternativa – SERTA prorrogou edital de seleção do Curso Técnico de Nível Médio em Agroecologia para as Unidades de Ensino Glória do Goitá, na Zona da Mata, e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco, que seguem até o dia 15 de maio de 2020. A oferta é de trezentas vagas para quem tem interesse em aprimorar habilidades e competências para o desenvolvimento sustentável. O curso é gratuito e tem duração de dezoito meses. Inscrição deve ser realizada no site www.serta.org.br.

Podem participar candidatos/as com Ensino Médio completo, e que possuam disponibilidade e interesse em desenvolver e aprimorar atividades profissionais ligadas à agricultura familiar, pecuária, ao meio ambiente, à agregação de valor e beneficiamento, comercialização, agroecologia, permacultura, legislação ambiental, comunicação e expressão, direitos humanos, educação transformadora, políticas públicas e economia solidária.

A seleção será realizada em datas diferentes, nos municípios pernambucanos de Ibimirim, Afogados da Ingazeira, Águas Belas, Belém de São Francisco, Glória do Goitá, Caruaru e Palmares. Os locais de prova serão divulgados no site do Serta, em data que será determinada após o período da pandemia do COVID-19.

A formação técnica é financiada pelo Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação.



Sobre o Serta

Uma instituição com 30 anos dedicados a formação de pessoas para o desenvolvimento sustentável, sendo uma das Escolas Transformadoras que se une a uma comunidade global de escolas que fazem a diferença no mundo. Tem como Missão formar pessoas para atuarem na transformação das suas circunstâncias educacionais, econômicas, sociais, ambientais, culturais e políticas e na promoção do desenvolvimento sustentável.