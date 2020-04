SES confirma mortes por COVID-19 em Paudalho e Lagoa do Carro

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informa que confirmou, nesta segunda-feira (06), mais 22 casos da Covid-19 no Estado, subindo para 223 ocorrências da doença.

Entre os nove últimos óbitos confirmados neste boletim estão um homem de 65 anos, morador de Paudalho. Ele faleceu no último sábado (04) e o resultado positivo para Covid-19 foi confirmado no domingo (05). De acordo com as informações o paciente iniciou sintomas de dispneia e desconforto respiratório no último dia 21 de março. O segundo óbito é de uma mulher, de 72 anos, moradora de Lagoa do Carro. Ela faleceu no último sábado (04) e havia iniciou sintomas de febre, tosse, dispneia e desconforto respiratório desde o dia 26 de março. Foi realizada a solicitação de exame realizada pelo Hospital do servidor, com resultado confirmado para Covid-19.

Os municípios onde foram confirmados os óbitos por COVID-19 são: Recife (8), São Lourenço da Mata (4), Jaboatão dos Guararapes (2), Olinda (2), Paudalho (2), Camaragibe (1), Cachoeirinha (1) Caruaru (1), Lagoa do Carro (1). Entre os casos novos, 8 são do sexo masculino e 14 do feminino, com idades entre 15 e 92 anos de idade.

Do total de casos confirmados, 101 estão em isolamento domiciliar e 67 internados, sendo 23 em UTI/UCI e 44 em leitos de isolamento. Outros 25 pacientes já estão recuperados.

Os casos confirmados estão distribuídos por 17 municípios (Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Paulista, São Lourenço da Mata, Lagoa do Carro, Paudalho, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Cachoeirinha, Petrolina, Ipubi, Aliança e Goiana), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

Em relação aos óbitos mais 9 foram confirmados laboratorialmente, totalizando 30 mortes pela doença em Pernambuco. Sendo 7 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Importante ressaltar que os óbitos ocorreram entre os dias 27 de março e 5 de abril.

Os novos óbitos confirmados neste boletim são:

1- Sexo feminino, 33 anos, puérpera. Moradora do Recife. Data do óbito: 05/04 em hospital privado, resultado confirmado para Covid-19 em 01/04

2- Sexo feminino, 52 anos, profissional de saúde. Residente em Camaragibe. Data do óbito: 04/04 em UPA. Iniciou sintomas no dia 28/03, apresentando febre, tosse, dispneia, desconforto respiratório e Saturação < 95%. Resultado confirmado para Covid-19 em 05/04.

3- Sexo feminino, 57 anos. Residente no Recife. Data do óbito: 04/04. Resultado confirmado para Covid-19 em 04/04. Paciente com solicitação de exame do Hospital da Mulher.

4- Sexo feminino, 83 anos. Residente em Jaboatão dos Guararapes. Data do óbito: 04/04. Iniciou sintomas de febre, tosse, dispneia e saturação < 95% em 01/04. Resultado confirmado para Covid-19 em 05/04

5- Sexo masculino, 15 anos, morador de São Loureço da Mata. Data do óbito: 27/03. Iniciou sintomas febre, tosse, dispneia e saturação < 95% em 20/03. Resultado positivo para Covid-19 em 05/04.

6- Sexo masculino, 65 anos, morador de Paudalho. Data do óbito: 04/04. Iniciou sintomas de dispneia e desconforto respiratório em 21/03. Resultado positivo para Covid-19 em 05/04.

7- Sexo feminino, 84 anos, São Lourenço da Mata. Data do óbito: 03/04. Iniciou sintomas de febre, dispneia, desconforto respiratório em 01/04. Resultado positivo para Covid-19 em 05/04

8- Sexo feminino, 72 anos, moradora de Lagoa do Carro. Data do óbito: 04/04. Iniciou sintomas de febre, tosse, dispneia e desconforto respiratório em 26/03. Solicitação de exame realizada pelo Hospital do servidor, com resultado confirmado para Covid-19 em 05/04.

9- Sexo feminino, 42 anos, São Lourenço da Mata. Data do óbito: 03/04. Iniciou sintomas de febre e tosse em 01/04, com resultado positivo para Covid-19 em 05/04.