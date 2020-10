SES-PE alerta para prevenção a envenenamento e intoxicação em crianças e adolescentes

Atuar com a prevenção é a maneira mais eficaz e segura de proteger crianças e adolescentes contra ocorrências que podem causar danos à saúde e, por vezes, levar até a morte. Medidas simples podem ser adotadas por familiares e responsáveis a fim de evitar a exposição aos perigos que envolvem a população infantojuvenil. Apenas este ano, entre os meses de janeiro e setembro, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIAtox-PE), serviço de referência estadual em toxicologia, registrou 1.240 ocorrências envolvendo o público até 14 anos de idade, o que representa 42% do número total de atendimentos realizados pelo serviço nesse mesmo período (2.895 ocorrências).

Do total de chamadas ao serviço do CIAtox-PE, envolvendo apenas crianças e jovens, 906 ocorrências (73%), tiveram como causa principal acidentes com animais peçonhentos venenosos, como escorpiões e serpentes (579 ocorrências), o que representa 46,7%; seguidas das intoxicações por medicamentos (327 ocorrências), com 26,3%. Já no mesmo período do ano passado, de janeiro a setembro, foram registradas 1.531 ocorrências envolvendo crianças e adolescentes, também lideradas por estas mesmas causas: acidentes com animais peçonhentos (727 ocorrências), seguido de intoxicação por medicamentos (398 ocorrências), o que representa 40% do total de casos do ano passado (3.813).

“Queremos sensibilizar a população para que fique alerta quanto aos perigos que envolvem o público infantojuvenil, promovendo uma cultura de prevenção e cuidado. Devemos sempre prestar atenção ao ambiente em que a criança ou jovem circula e habita, além de estimular comportamentos seguros. Muitas vezes, medidas simples podem preservar e proteger ocorrências de envenenamentos, intoxicações e acidentes”, pontua a médica coordenadora do CIAtox, Lucineide Porto, e também presidente do Departamento de Segurança Infantil da Sociedade de Pediatria de Pernambuco (Sopepe).

CIAtox – É um serviço de teleatendimento e funciona todos os dias da semana, incluindo os finais de semana. No local, há equipes atuando 24h por dia, com o atendimento sendo feito por meio do telefone 0800.722.6001. A ligação é gratuita. Dispondo de protocolos específicos, o CIAtox faz o acompanhamento dos pacientes por meio de evolução clínica diária até a alta médica. Além da assistência aos casos de intoxicações e acidentes por animais peçonhentos, também desenvolve atividades de ensino e pesquisa.

Dicas para evitar acidentes com escorpião:

– Mantenha ralos de esgotos sempre tampados;

– Sacuda as roupas e os calçados antes de usá-los;

– Evite guardar entulho e restos de materiais de construção;

– Use sempre luvas e botas para fazer a limpeza de quintais e terrenos.

Em caso de picada, fique atento a essas orientações:

– Lavar o local da picada com água e sabão;

– Para alívio da dor, coloque compressas de água morna no local da picada

– Não faça ingestão de álcool ou querosene;

– Não passe nenhum tipo de produto no local;

– Não fure o local da picada para tirar o sangue.

*Ao procurar atendimento médico, leve se possível o animal causador do acidente para que ele possa ser identificado.

Dicas para evitar acidentes com medicação:

– Jogue fora medicamentos com data de validade vencida e outros venenos potenciais;

– Sempre leia os rótulos e bulas e siga corretamente as instruções ao dar remédios às crianças, baseando-se em seu peso e idade;

– Use apenas o medidor que acompanha as embalagens de medicamentos infantis;

– Nunca se refira a um medicamento como “doce”. Isso pode levar a criança a pensar que o remédio não é perigoso ou que é agradável de comer;

– Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamentos na frente delas.