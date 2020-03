SES/PE divulga novo boletim sobre o COVID-19 no Estado

CORONAVÍRUS | Nas últimas 24h, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou mais 5 casos da Covid-19, sendo 3 homens e 2 mulheres – são pessoas com faixa etária entre 27 e 83 anos. Com esses 5, somam 73 os casos confirmados em Pernambuco. Eles estão distribuídos em 9 municípios. Dos 73, 11 já se recuperaram, 38 estão em isolamento domiciliar e 19 estão internados – sendo 9 em UTI/ UCI e 10 em leitos de isolamento. Saiba mais: http://www.pe.gov.br/b/22241

PREFEITURAS | O Ministério Público de Pernambuco publicou, no sábado (28), uma recomendação de que gestores municipais não podem determinar a reabertura do comércio local ou qualquer outro ato administrativo que vá de encontro à Lei Federal n.º 13.979/2020 e, por consequência, aos Decretos Federal n.º 10.282/2020 e Estadual nº 48.809/2020 e suas alterações. Caso os gestores descumpram as medidas sanitárias, principalmente as medidas de quarentena, o município poderá sofrer intervenção estadual. Saiba mais: https://bit.ly/3bxN0Le

=> É falsa a notícia de que o governador Paulo Câmara determinou a volta às aulas e a abertura do comércio a partir de segunda-feira. As medidas restritivas na rede estadual de ensino e atividades comerciais permanecem válidas por tempo indeterminado.

=> É falso que o governador Paulo Câmara está propondo redução no salário dos servidores estaduais.

EMPRESÁRIOS | O Governo de Pernambuco se reuniu com nove das principais entidades empresariais locais para buscar alternativas que minimizem os efeitos da crise causada pela Covid-19 na economia. Durante a reunião, por videoconferência neste domingo (29), foram apresentados alguns pleitos pelo empresariado, entre os quais o principal é relativo às questões de isenção ou redução tributária. O assunto será discutido no âmbito nacional, na próxima sexta-feira (3), também por teleconferência, durante a reunião do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda – Consefaz. Saiba mais: http://www.pe.gov.br/b/22242

PERNAMBUCO SOLIDÁRIO | O projeto Pernambuco Solidário contra o Coronavírus é uma parceria entre o Governo do Estado e o Porto Social. O montante arrecadado será revertido para a aquisição de equipamentos hospitalares, auxiliando no combate à Covid-19 em Pernambuco.

CENTRAL DE DOAÇÕES | Para combater a disseminação do vírus são necessários, por exemplo, insumos e EPIs (máscaras, álcool gel e álcool líquido 70) e produtos de limpeza.

ATENDE EM CASA | Plataforma permite à população receber orientações virtuais sobre a Covid-19, fazendo uma classificação de risco do paciente e, se necessário, uma videochamada com enfermeiros ou médicos.

DOAÇÃO DE SANGUE | O Hemope e o Governo de Pernambuco tomaram medidas de segurança para doação, incluindo agendamento prévio pelo 0800 081 1535 para evitar aglomerações.

MEDIDAS VIGENTES | Confira algumas das principais medidas já tomadas pelo Governo para conter a disseminação da Covid-19:

– Suspensão das aulas na rede de ensino pública e privada (escolas, escolas técnicas e universidades);

– Fechamento do comércio e serviços – shoppings, lojas, salões de beleza e correlatos, clubes sociais, bares, restaurantes, lanchonetes, comércio de praia, cinemas, academias de ginástica e similares; das obras de construção civil; dos museus, centros de artesanato e demais equipamentos culturais;

– Bares e restaurantes podem continuar fazendo entregas, e os parques e praias permanecerão abertos para corridas, caminhadas e outras práticas esportivas individuais.

Continuam funcionando:

– Supermercados, padarias, mercadinhos, farmácias, postos de gasolina, casas de ração animal, depósitos de água mineral e gás, além de obras de serviços essenciais (como de hospitais e de abastecimento de água, gás, energia e internet) e também as obras de construção civil contratadas pelo serviço público de todos os entes federativos. Lojas de material de construção podem funcionar mediante entrega em domicílio ou ponto de coleta.

– Proibida a realização de eventos com mais de 10 pessoas, a presença da torcida em jogos de futebol e o transporte de passageiros via mototáxi;

– Suspenso o atendimento presencial em órgãos públicos estaduais, válido também para servidores terceirizados.

As determinações NÃO se aplicam aos serviços públicos essenciais e presenciais.